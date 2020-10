El colágeno se recomienda a partir de los 30 años ¿para qué sirve?

Escuchar Nota

El colágeno ayuda también a mantener los huesos fuertes, fortalecer las articulaciones, los tendones y fortalece el cabello, los dientes y las uñas.Algunas cremas pueden ayudar a mantener la piel tersa, pero no pueden hacer mucho ya que las moléculas de colágeno son grandes como para que la piel las absorba. Como alternativa se pueden buscar el colágeno hidrolizado o péptidos de colágeno,. También existen polvos de colágeno que se ingieren agregándoles a los alimentos líquidos como sopas y guisos.La ingesta de colágeno puede ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel y la sequedad que influyen de manera significativa en la aparición de arrugas.El colágeno también mejora la apariencia de las uñas, la visión y el cabello.Los suplementos del pescado son del tipo uno, los mismos se pueden obtener de la cáscara de huevo y de la vitamina C.. La forma en que se consuma el colágeno debe ser la que más se adapte al estilo de vida, pueden ser en forma de polvos, cremas o comidas preparadas en casa.El caldo de huesos también puede venir en forma de polvo si no tienes tiempo para prepararlo tú mismo en casa.Con información de Debate