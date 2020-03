El COM está a favor de postergar los Juegos Olímpicos

Escuchar Nota

“El COI ha sido abierto a las críticas, sugestiones, propuestas de los miembros de la familia olímpica y yo creo que es muy importante que se haya tomado la decisión de dar un plazo de cuatro semanas para determinar si los Juegos Olímpicos se aplazan, que desde mi punto de vista considero que es muy difícil que a estas alturas se hagan en el mes de julio”, externó en entrevista para Excélsior.



“Por esa razón, como no se han podido llevar a cabo los clasificatorios, veo yo en lo personal que julio sea un mes complicado para iniciar los Juegos pero eso no tengo la facultad para decidirlo. Yo considero que los atletas si requieren de mayor tiempo para su clasificación y para su preparación”, comentó.



“Cancelarlos no hay esa posibilidad porque en nada favorece y a nadie ayudaría. Que se postergue si hay esa factibilidad y aún así se complica porque todos ya tenemos reservaciones para las fechas marcadas, hemos hecho varios pagos. Es importante tomar una decisión que permita cumplir con el compromiso pero siempre viendo por la integridad de los atletas y no por aspectos de orden económico”, mencionó.



, presidente del, mencionó que está a favor de un cambio de fecha de los Juegos Olímpicos luego de que el Comité Olímpico Internacional (COI) anunciara, que en las próximas cuatro semanas se tomará una decisión sobre la justa que tiene programado su arranque el 24 de julio.De los 11 mil atletas estimados en Tokio, el 43% aún no ha conseguido su cuota y los meses de abril, mayo y junio, eran fundamentales. El 90% de los eventos clasificatorios programados para este periodo han sido cancelados o postergados, generando aún mayor incertidumbre y presión en los atletas.Pase lo que pase, Padilla Becerra asegura que cancelar la justa olímpica no es una opción pensando en primer término en los atletas y su sueño olímpico, pero también tomando en cuenta la inversión que se ha hecho.Finalmente, Carlos Padilla aseguró que “los Comités Olímpicos de Canadá y Australia actúan en concordancia para velar por los atletas y proteger su salud e integridad”, luego de que estos anunciaran que de disputarse los Juegos Olímpicos como están programados, del 24 de julio al 9 de agosto, ellos no mandarían a sus atletas.