El confinamiento en 60 segundos: reflejan en Cineminuto cómo se vive la pandemia

"Esas realidades de las que no nos habla nadie más que la gente. Creo que ese es el gran hallazgo de este festival, y creo que esa fue la gran convocatoria, el por qué tanta gente participó: pues porque quería decirlo, porque quería expresar; porque ésta es la realidad que nadie veía y que ellos la ponen ahí", opina en entrevista Carlos Saldaña, coordinador del certamen que este año se incrementó en 156 por ciento, con más de 346 participantes de 13 países y 23 estados de la República Mexicana.

"Lanzamos la convocatoria, y yo esperaba, insistí mucho en motivar que nos dieran algún mensaje esperanzador sobre lo que querían que fuera.



"Realmente qué bueno que no me hicieron caso, porque lo que hicieron fue (grabar) sus mensajes propios, muy honestos y muy en el sentido de: esto es la realidad de lo que estamos viviendo", reitera el maestro en artes visuales y diseño, técnico académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM Cuajimalpa.

"Llegaron también de Latinoamérica algunos trabajos de violencia que no fueron seleccionados por su mano de obra, pero que hay ahí una voz, hay un reclamo, un grito", apunta Saldaña.



"Se aumentó definitivamente; desde las casas estamos viendo este aumento de violencia hacia las mujeres, por supuesto, y violencia en la familia".

"Esto nos habla no solamente de que la mujer tiene más participación o que se anima a decir las cosas, sino que hay una necesidad de ello y encuentran un canal en el festival para hacerlo", destaca el coordinador del mismo.

"Lo que se hace es discutirlo de manera abierta, académica, pero también artística, y decir: básicamente, este cineminuto tiene mucho contenido porque me hizo sentir", detalla Saldaña.



"Creo que al final lo que hemos entendido es que el mejor cineminuto es aquel que mueve los sentimientos. Y si mueve los sentimientos, deducimos que es porque está bien realizado en fotografía, en historia, en lo que tú quieras. El mensaje nos llegó bien".

"Que los puedan ver en todos lados, pero así: en una pantalla, en una sala de cine, como debe verse incluso un cineminuto", sostiene.

"¡No, no, no! ¡¿Qué estás haciendo?! Se mide en el brazo. ¡Cáncer! Y lo peor: muchos dicen que puede quemar las neuronas", reclaman a la guardia de seguridad, quien de pronto se imagina en los titulares de todos los noticieros y en los encabezados de cada diario. Todo por culpa del presunto arma letal que porta.



"Tranquila, no haga caso. Son fake news", repara alguien más, invitándola a asomarse en su celular para informarse al respecto. Pero, ¿y si su internet es del que "propaga el virus"?

"Lo que buscábamos era realizar una crítica ante las noticias falsas o la mala difusión que se estaba haciendo respecto al Covid. Desde si el virus había sido creado en un laboratorio en China o que el termómetro podría crear cáncer", relata en entrevista el realizador audiovisual tapatío de 24 años, director de F de Fake News.



"De pronto te bombardean con tantas ideas y con tantas noticias que son falsas, que sí te pones a cuestionar. Yo, y creo que la mayoría, hemos sido víctimas de todas las noticias falsas que han pasado respecto al Covid".

"Se tiene que ser consciente no por uno, sino por los que realmente están falleciendo y los que están dando su vida ahorita en los hospitales.



"Crean en lo que crean, la gente se está muriendo. Y creo que eso no es falso", subraya. Escuchar a los niños

"Visualmente, es como yo me imagino que estaría lidiando con la realidad que estamos viviendo hoy día, con todo esto de la pandemia, si yo fuera un niño ahora mismo", explica a REFORMA Juan Campos, ganador en la categoría de Animación con el cineminuto Los Astronautas.

"Me di cuenta de que cuando hablábamos de los doctores y de todo este asunto de las pruebas y así, cuando veíamos que pasaba una ambulancia y veíamos que los doctores iban todos cubiertos decíamos: '¿Van normales o van de astronauta?'.



"Es una forma como de quitarle un poco la fuerza a lo que estamos viendo; de hacer la imagen un poco más amigable. Siento que eso es lo que yo estaría haciendo si fuera un niño hoy en día, y me imagino que muchos niños lo han de estar haciendo: escapar un poco a la fantasía ante todo lo que estamos viviendo", estima.

"Por lo mismo, creo que deberíamos tratar de explicárselos mejor", remarca. Por una economía local



"Sólo me faltaba un año para terminar la carrera, y la pandemia cambió mis planes", dice, encarnando en una sola voz el sino desafortunado de medio planeta, Joel Iván "Rama".

"No soy el único. Hay mucha necesidad, y ya no podemos quedarnos en casa", refiere el repartidor, mientras la cámara que lo sigue se posa en los rostros de todos aquellos comerciantes para los que el "quédate en casa" sugerido desde Palacio Nacional significaría lo mismo que "quédate sin comer".

"(Es un cineminuto sobre) este problema que sucede cuando la gente se queda sin empleo, truncan ciertas cosas y son aquellas personas que están más expuestas a la pandemia", precisa en entrevista el productor audiovisual oaxaqueño de 26 años.

"Siempre estás expuesto: tocas dinero, tocas puertas; hay quienes te reciben con el cubrebocas mal puesto, en el cuello, de pulsera o de plano ni lo llevan", comenta el repartidor.

"(La pandemia) es una situación que sí los dejó en un limbo. No sé si abandonados, porque antes de la pandemia creo que no había mucha diferencia. Creo que simplemente les agregó un escenario más con qué lidiar", manifiesta Kevin.

"Tal vez sea un momento para revalorar lo que realmente importa en la vida: reír más, escuchar más, sentir más. Y dejar de lado tanto miedo que nos inducen".

, dice con voz entrecortada una joven a sus padres, en un buzón de voz que éstos repiten una y otra vez como única forma de sentir cerca a quienes los doctores miraban con ojos de "ya no hay nada que hacer".ParaMientras que el llamado urgente del Subsecretario Hugo López-Gatell a, contrasta con las imágenes de todos aquellosTodos estos relatos y escenas son parte de las realizaciones ganadoras del noveno, organizado por la, Unidad Cuajimalpa.Estampas de un complejo abanico de realidades particulares atravesadas por laque mantiene al mundo en jaque.Bajo el tema, el llamado, no desprovisto del riesgo de ser una invitación a una actividad en plena pandemia, era aLo cierto es que, como en, donde Chucho, de 28 años, lleva ya cinco meses de encierro, "pero muy positivo y con una vida por delante"."No resiento el confinamiento, estoy bien", asegura, mientras parece derretirse en el sofá, y no sólo por ser un personaje de plastilina.En total recibieroncon un celebrado aumento en la participación de mujeres directoras, 142, con lo que éstas pasaron de representar el 20 por ciento de creadores tras los cineminutos al 41 por ciento.En cada una de las tres categorías, los ganadores del primer lugar se hicieron acreedores a un premio dotado con 25 mil pesos; los del segundo, 15 mil, y los del tercer puesto, 10 mil.La resolución estuvo a cargo de un, quienes hicieron primero una selección de los cineminutos que consideraban mejores, y después los discutieron.Con la pandemia en pleno repunte, el académico adelanta quePor lo pronto, el festival completo puede verse en línea desde YouTube.Tras, un desesperado regaño estremece a Doña Magda:Con este episodio cotidiano de, Alejandro Cervantes se hizo merecedor del primer lugar en la categoría de Ficción.Yo creo que son dos vertientes. La primera es que sí siento que, por ejemplo,Porque, la segunda vertiente son los ciudadanos.; entonces, muchas veces nosotros nos vamos más por la religión que por lo que realmente está sustentado. El simple hecho de que ya se haya difundido una noticia falsa en redes y no se le esté haciendo la campaña publicitaria correspondiente para desmentirla, pues eso es algo que sí afecta a muchos.Y es que, aunque Alejandro considera que, también es consciente de que. Por lo que el papel del Gobierno resulta fundamental.Finalmente, y ante el incremento de infecciones, el tapatío insta no sólo a que se mejore la comunicación para poder desmentir efectivamente las noticias falsas que circulan, sino a que la población sea consciente y siga las medidas sanitarias de protección, no tanto por ellos mismos, sino por quienes están en la primera línea de batalla de la contingencia.Pegados a un barandal en lo alto de su unidad habitacional, tres niños los miran, en absoluto asombro.Imponentes, majestuosos, solemnes e impolutos."Niños, métanse a la casa", les dice su madre, consciente de que laY es que, de cierta forma, es lo mismo que el diseñador, ilustrador y animador de 26 años, originario de la CDMX, experimenta día a día.Es muy difícil decir, porque incluso para los adultos ha resultado muy difícil explicarnos a nosotros mismos lo que está sucediendo.Hace unos meses hicieron una. Creo que podemos hacer un poco más de eso, quizá no diario, obviamente, pero de vez en cuando, una vez a la semana o al mes.En todo caso, imagina Juan, si una situación como la actual contingencia se volviera a repetir -como, de hecho, varios especialistas aseguran que sucederá y cada vez con mayor frecuencia-,De pronto, en el, aquel trabajo de repartir comida los fines de semana en su bicicleta de rines color naranja pasó a ser su nueva cotidianidad.La tensa situación que comparten millones de ciudadanos, y que laLo sabe bien. En la realización de su ganador producto acompañó a "Rama", a quien había conocido por una investigación previa, a realizar algunas de sus entregas, atestiguando el riesgo que enfrenta puerta tras puerta.Un contexto deYo creo que es un tema meramente de justicia, más que nada de justicia, porqueSi se pretende o se quisiera ayudarlos o tratar de crear algo frente a toda esta; empezar a buscar economías locales, pensar más redes. Yo creo que básicamente para hacerle frente a esto tendríamos que desarrollar más una economía local, tratar de enfocar más el consumo hacia todo ese lado.En tanto, acaso quede únicamente seguir la sabia recomendación del joven repartidor que rueda por una urbe en crisis: