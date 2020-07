El confinamiento repunta los índices de ludopatía en México

Escuchar Nota

Baja California.- El confinamiento provocado por la extensión del nuevo coronavirus se ha presentado como el peor escenario para los ludópatas en rehabilitación, según dio a conocer el Consejo Nacional para los Juegos Problemáticos, una organización con sede en Washington D.C., Estados Unidos.



Al momento en que aparece la compulsión de acudir al juego, los especialistas recomiendan a los adictos en rehabilitación que busquen distraerse, salir a dar un paseo, asistir al cine o pedir a un amigo que lo acompañe en casa, pero todas estas actividades están limitadas tras la aparición de la Covid-19. Este escenario presenta tres factores determinantes para la recaída de los adictos.



La primera es el gran problema que resulta la sobreexposición a Internet. El trabajo a distancia provoca que las personas pasen largas jornadas frente a una computadora, algo que puede tener un carácter nocivo entre quienes buscan su rehabilitación, sobre todo si una persona utiliza un buscador para encontrar lecturas o ejercicios para superar la adicción.



Es común encontrar en la red el uso de palabras como "casino", "apuestas", "Las Riquezas de El Dorado", "juego de azar", o afines, los cuales provocan que en minutos les llegue una oleada de publicidad de juegos en línea hasta sus propias redes sociales.



A continuación está la ansiedad provocada por la crisis económica. Es decir, miles de ludópatas han perdido su empleo o un ingreso fijo, por lo que existe una enorme tentación en las apuestas en línea para intentar recuperar el dinero que ganaban antes del inicio de la pandemia.



No obstante, la circunstancia más determinante es que la pandemia ha aislado a millones de adictos en recuperación y esa soledad resulta peligrosa para quien batalla contra la ludopatía.



"Un estudio reciente de la Comisión de Apuestas de Reino Unido encontró que 1.2% de quienes juegan desarrollan una adicción. Cuando se trata de apuestas de deportes en línea, ese porcentaje crece a 2.5%, pero cuando las apuestas van a ruletas o tragamonedas virtuales, que básicamente son generadores de números, la cifra aumenta hasta 9.2%", según reveló el organismo europeo.



En México no se ha estudiado todavía cuánto ha crecido el mercado de los casinos en línea, o cómo se ha comportado la población frente a la oferta de apuestas en Internet. Sin embargo, la encuestadora londinense Survation realizó un muestreo entre el 21 y 22 de abril para conocer cómo afectaba el confinamiento a los apostadores británicos y entre sus hallazgos está que el 41% que alguna vez asistió a un casino abrió una cuenta en línea para apostar desde casa a lo largo de esta paralización económica.



De otro lado, el doctor Carlos del Moral, pionero en el tratamiento en México contra la ludopatía, señala también que la pandemia está agravando un problema del que no se tienen números confiables en el país, pero se estima que afecta en distinta intensidad hasta el 4% de la población.



Asimismo, manifestó que la pandemia está generando una crisis global, la cual produce una profunda angustia entre la gente que está batallando con una adicción, la cual vive episodios de angustia, ansiedad o depresión, con mucha más vulnerabilidad a recaer. Considera que es la peor de las combinaciones y la llama ´la adicción silenciosa´.