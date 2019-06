El controvertido emoji de WhatsApp

Desde que estuvo disponible en febrero de este año, el emoji de la mano que aparentemente describe algo muy pequeño causó gran revuelo en los usuarios no por su significado literal, sino por las interpretaciones que le han dado.Con la creación de WhatsApp en el 2009, Unicode ha sido la empresa encargada de crear emojis para distintas plataformas y sus diseños representan cosas de uso cotidiano o sentimientos.Según esta empresa, el significado real de este emoji es el de una mano pellizcando a alguien, por lo que podría expresar molestia o enojo hacia otra persona. Además, la empresa declaró que también podría utilizarse para decir que existe poca cantidad de algo.Asimismo, otro significado aceptado por los responsables de su creación es el de pedir que alguien espere un tiempo para algo, lo cual es una seña común en la comunicación humana; sin embargo, los usuarios le han dado otras interpretaciones.Este ícono se integró en la versión 12.0 de Emoji y se incluyó junto a otros 59 nuevos personajes de WhatsApp, los cuales tienen 171 variantes para el género y el tono de piel.Además de ese emoticono, en la nueva actualización también se agregaron otros como los relacionados con personas sordas, sillas de ruedas, perros guías, comida como la cebolla o el ajo e incluso recientemente se integró el relacionado con el mate.No obstante, ese no fue el único emoji que causó revuelo entre los usuarios. También se habló mucho del icono que hace referencia a la menstruación, el cual fue aprobado tras una campaña liderada por la ONG Plan Internacional con el fin de "romper el tabú que hay en torno a la regla en varios países".En un inicio, el dibujo que representaría este ciclo natural sería el de una prenda de ropa interior manchada con una gota de sangre, pero el diseño fue rechazado y se prefirió el de una gota roja, el cual también podría tener diversas interpretaciones como el de la mano que pellizca.Si bien los emojis son una herramienta de la era digital para reducir el número de palabras que las personas utilizan principalmente en teléfonos móviles y parecerían insignificantes para la vida de la gente, en tiempos recientes se han integrado al ámbito judicial.De acuerdo con una entrevista de la agencia EFE a la especialista en derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, Ana Rodríguez, el emoji ha sido propuesto como prueba en sentencias tanto acusatorias como absolutorias.Uno de los primeros casos que ejemplifica esa situación fue en 2015, cuando un joven de Nueva York colgó un mensaje en Facebook con los emojis de un policía y tres pistolas, por lo que fue detenido y procesado por un delito de amenaza terrorista.Sobre las distintos sentidos que pueden tener los iconos, la especialista mencionó que "la interpretación de los emojis no es unívoca, hay ambigüedades, y eso puede generar problemas".