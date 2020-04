El coronavirus es apenas una de 10 amenazas catastróficas contra la humanidad

Escuchar Nota

“Necesitamos convencer a nuestros conciudadanos de la Tierra de la necesidad de comprometernos a nosotros mismos y a todos los sistemas de creencias que tenemos, para sobrevivir y prosperar. Debemos reclutar a los mejores y más brillantes humanos jóvenes, no para fabricar armas, sino para construir el proceso para sobrevivir, dando prosperidad para toda la humanidad”.



“Se recomienda encarecidamente que los países adopten, como mínimo, un objetivo de reducción de CO2 del 50 por ciento para 2030. Esto se puede lograr, tanto económica como técnicamente”, explicó. Otros pasos que la humanidad puede tomar incluyen poner fin a la inseguridad alimentaria, prohibir las armas nucleares, reparar el medio ambiente global y limpiar el planeta.



Un grupo de la(Commission for the Human Future),, incluidas las pandemias de enfermedades nuevas e intratables, y ha reclamado un plan para que la humanidad pueda sobrevivir y seguir adelante.Los otros nueve riesgos catastróficos identificados son:El presidente de CHF, el profesor John Hewson dijo que la actual pandemia de COVID-19 ha puesto estos riesgos globales y la necesidad de la humanidad de actuar con gran atención. “La pandemia mundial que enfrentamos ahora muestra lo cortos y cegados que son nuestros horizontes, lo vulnerables y poco preparados que estamos ante las amenazas que pueden sacudir o colapsar nuestra civilización, incluso extinguirnos como especie”, dijo en un comunicado.“En la actualidad, ningún gobierno en el mundo tiene un plan para enfrentar todos estos riesgos, para tratarlos como un sistema total y para encontrar la mejor y más segura salida de ellos. Esta falta de preparación significa que la humanidad continuará siendo emboscada por crisis imprevistas. Este informe es un llamado a todas las naciones y todas las personas”, argumentó.El nuevo informe se deriva de una mesa redonda celebrada en marzo en esta universidad que reunió a expertos líderes en una variedad de campos que incluyen salud, cambio climático, economía y políticas públicas.La doctora Arnagretta Hunter, miembro fundacional de ANU Fellow for the Human Future y miembro de la junta de CHF, dijo que si bien las amenazas eran “sombrías”, la Comisión tenía un mensaje de esperanza. “Podemos cambiar las cosas si podemos sacar a la gente adecuada al frente, dando los mensajes correctos. Si entendemos claramente la naturaleza y las causas de los riesgos, ideamos soluciones integradas y tomamos medidas tempranas para desactivarlos. Cuanto más se demore, mayor será la pena, tanto económica como en la vida humana”, avisa.El informe describe una hoja de ruta sobre cómo la humanidad puede sobrevivir y prosperar, incluido el fin del cambio climático. “Se debe adoptar un plan de acción climática de emergencia a nivel mundial. La experiencia del coronavirus proporciona, a menor escala, una plantilla para el tipo de acción requerida, y ofrece a los líderes actuales un momento oportuno para abandonar el retraso actual en la respuesta al cambio climático”. Dijo Hunter.“Para sobrevivir y prosperar también necesitamos desarrollar una visión más centrada en nuestro futuro en lugar de una antropocéntrica o económica, que fomente un mundo natural que sea capaz de sostener no solo a los humanos, sino a todas las demás especies, hábitats y ecosistemas que sostienen la vida en el planeta “, dijo el profesor Hewson.“Para esto, es esencial que la humanidad desarrolle una comprensión compartida de la naturaleza y las causas de los riesgos, que ideemos soluciones integradas, y que tomemos medidas tempranas para desactivarlos. Cuanto más se demore, mayor será la penalización, tanto económica como económica. en la vida humana”.