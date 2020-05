El coronavirus no detiene a matrimonio ejemplar

Escuchar Nota

“Si nos quedamos sin hacer nada, imagínese. Tenemos 50 años de estar allá con una tiendita de abarrotes, pero ahora con esto que se vino, de este virus, hay que protegernos y proteger a la demás gente”.



“Usted se imagina, pagar impuestos más de 50 años, vamos a decirles a nuestros gobernantes que nos echen la mano, pues ya cooperamos muchos años”, dice entre risas don Francisco, quien tiene 79 años de edad.



Confían en que la pandemia pronto desaparezca para volver a abrir el pequeño negocio, que les ha dado para vivir durante décadas.Por lo pronto, como los pagos de servicios no se congelan ni se olvidan, decidieron vender lonches de pan francés con aguacate, pico de gallo y chile para mantenerse activos y ganar algo de dinero. En el portal de su casa, ubicada en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, número 111, en la colonia Año de Juárez, reciben a los clientes desde las 7 de la mañana hasta el anochecer.“No somos un negocio grande, pero de eso nos mantenemos, de eso vivimos y ahora que se viene esta epidemia nos asombramos y nos da tristeza, no tanto por nosotros, por la demás gente, que vive económicamente más frágil, más humilde”.En la tienda de abarrotes “Yolis” se les echó “una bola de cosas a perder”, como las carnes frías. “No abrimos, vamos a esperar a ver hasta cuándo se calma esto para seguir trabajando, seguir sobreviviendo porque no nos podemos quedar así”.a la entrada colocaron un hoja que informa a los clientes de esa medida, como una acción para contribuir a contener la pandemia.Con el comercio en pequeño, junto con su esposa doña Margarita, lograron sacar adelante a sus cinco hijos, cuatro hombres y una mujer.“Bendito sea Dios. Toda la persona que se propone hacer algo lo hace, porque todos tenemos las mismas manos, nada más que mucha gente no tenemos la mentalidad, se nos olvida que va a llegar el mañana, si nos ponemos a pensar pos hay que trabajar, buscar la manera de vivir y ya cuando uno tiene familia, pues inculcarles la idea a los hijos que no anden vagando, robando”.Agradece a Dios que sus hijos sean hombres de bien, y en esto ha sido fundamental el ejemplo de doña Margarita, con quien se casó en 1963, y ha sido su compañera de trabajo por 5 décadas.Antes de poner la tienda de abarrotes, don Francisco “andaba trabajando en la obra, en lo que sabía, porque en aquellos años era muy difícil, no había dónde trabajar uno ¿qué hacíamos?Mucha gente, refiere, se pone a trabajar, le va mal y avienta el arpa diciendo que no es el oficio de ellos, pero sabiendo trabajar se sale adelante.Mientras preparan los lonches de aguacate con pico de gallo y chile, el feliz matrimonio, que no pierde la fe en Dios, confía en que el coronavirus ya no sea peligroso para volver a abrir la tienda de abarrotes y volver a trabajar todos los días desde las 06:30 horas hasta 8 ó 9 de la noche, con un espacio para comer y descansar un poco.