El coronavirus no se detiene y ya son 750 mil los muertos en todo el mundo

Ginebra.- El mundo superó este jueves 750 mil muertos por el nuevo coronavirus, con un firme avance en América Latina, que tiene a cinco países entre los diez del planeta con más contagios, mientras se multiplican medidas de todo tipo para intentar frenar la pandemia.



Con más de 20,6 millones de contagio desde que surgió en diciembre en China, el Covid-19 atravesó un nuevo umbral al alcanzar 750 mil 3 decesos este jueves a las 12H10 GMT, según el recuento de la AFP.



América Latina y el Caribe son la región con mayor cantidad de contagios (5 millones 822 mil 258) y decesos (228 mil 572).



Cinco países latinoamericanos se encuentran además entre los diez afectados del planeta: Brasil (2º con 3 millones 164 mil 785 casos y 104 mil 201 muertos), Perú (7º, 498.555 casos y 21.713 muertos), México (8º con 498 mil 380 contagios y 54 mil 666 decesos), Colombia (9º, 422 mil 519 casos y 13 mil 837 muertos) y Chile (10º con 378.168 infecciones y 10.205 decesos). Estados Unidos continúa siendo el país más golpeado con 166 mil 38 muertos y 5 millon 197 mil 748 casos.



Las cifras globales no dejan de aumentar y el mundo se mueve al ritmo de las fluctuaciones de la pandemia, que avanza, retrocede y regresa a lugares de la que había desaparecido, sin permitir que las autoridades se relajen.



Italia, por ejemplo, prohibió la entrada a las personas provenientes de Colombia por temor a nuevos contagios, indicaron este jueves fuentes oficiales.



Además, quienes quieran entrar a Italia viajando desde España, Croacia, Grecia y Malta deben someterse obligatoriamente a la prueba de coronavirus.



Precisamente en España, el país de Europa Occidental con más contagios rozando los 330 mil, los habitantes de Galicia en el noroeste del país ya no pueden fumar en calles y terrazas de bares si no se guarda la distancia de seguridad.



La decisión, inédita hasta ahora en el país y aparentemente en Europa, se enmarca en un conjunto de medidas que han tomado varias regiones españolas ante el repunte de los casos de covid-19.