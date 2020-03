El coronavirus nos va a matar… pero de hambre, dice dueño de Elektra y TV Azteca

Escuchar Nota

“Como van las cosas no vamos a morir de coronavirus, pero sí de hambre […] en México la inmensa mayoría de la población vive al día y si la mayoría deja de generar ingresos, simplemente mañana no tiene qué comer […] paralizar toda la economía de tajo significa hambre por lo que dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar”.



“Tenemos que ayudar al presidente con el ánimo y con la calma”.



El Presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, hizo un llamado a trabajar por México, aseguró que la vida no puede detenerse y hay que salir a luchar para detener la tempestad económica. pic.twitter.com/qZ65QAv35O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2020

El presidente de Grupo Salinas Pliego causó polémica tras emitir un mensaje a sus colaboradores, pues señaló que “el coronavirus existe, pero no es de alta letalidad”.Durante una reunión con sus directivos y líderes, el empresario aseguró que la mayoría de los casos de coronavirus no son mortales y que el 90 por ciento de las personas contagiadas lo van a superar.“Debemos olvidarnos de la ecuación equivocada que virus es igual a muerte, no es cierto”, afirmó el empresario.Asimismo, arremetió contra la situación que hoy enfrenta el país, indicó que no deben seguir las calles, escuelas y comercios vacíos por Covid-19, pues “la vida debe continuar”, de lo contrario la parálisis de la economía del país podría desatar graves consecuencias.Sin embargo, añadió que las medidas que está tomando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la pandemia del coronavirus son correctas.Con información de Grupo Fórmula.