El coronavirus va a afectar al 70% de la población: Angela Merkel

"En la medida en que no contamos con una terapia ni con una vacuna,sabemos que entre el 60% y el 70% de la población terminará infectada", ha reconocido la canciller alemana, Angela Merkel, en su descripción de lo que según los expertos que asesoran a su gobierno será el desarrollo de la crisis del coronavirus. La población irá testando el virus, quedando en su mayor parte inmunizada hasta que las tasas de contagio remitan. "Sabemos que eso va a suceder, lo que no sabemos es con qué rapidez", ha respaldado a Merkel su ministro de Sanidad, Jens Spahn, "evitarlo no podemos hacerlo, lo que podemos hacer es mantenerlo bajo control y por eso estamos tomando todas estas medidas"."Por eso nuestras prioridades son la protección de los enfermos crónicos y ancianos que forman los grupos de población más vulnerables a los efectos del virus, evitar un colapso del sistema sanitario y paliar los efectos que el virus tendrá con toda seguridad sobre la economía", ha explicado Merkel, que respecto a los daños que sufrirá la economía alemana ha mostrado, por primera vez en cuatro legislaturas, su disposición a flexibilizar el principio de "déficit cero" de su administración para poder atajar la "extraordinaria situación" de la epidemia en la que nos encontramos."Haremos lo necesario para superar esta situación", indicó la canciller, parafraseando a Mario Draghi, cuando era presidente del BCE y en lo peor de la crisis del euro, "primero haremos lo necesario y luego veremos qué significa esto para nuestro presupuesto". "Dadas las enormes consecuencias económicas, el director de la Cámara de Comercio e Industria DIHK, Eric Schweitzer, considera que serán necesarias "medidas de emergencia no convencionales".