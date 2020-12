El Covid-19 en Piedras Negras: se contagian más mujeres, pero mueren más hombres

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Según los últimos datos del programa de georreferenciación de casos Covid-19, en Piedras Negras poco más del 65% de los contagios son en mujeres, sin embargo los decesos por esta enfermedad son en su mayoría hombres, informó la directora de Bienestar Social, Mirtala Barrera Tamez.



Asimismo, precisó que en cuanto a los últimas transmisiones Covid-19 se sigue observando un incremento en menores de 19 de años, por lo que se sigue exhortando a toda la población a cuidar a sus hijos y así cuidar a los adultos mayores, quienes son los que tienen mayor índice de fallecer.



No obstante, recordó que no solamente las personas de la tercera edad mueren, sino que rangos de edad entre los 30 y 40 años, tal y como sucedió esta semana con un joven de 32 años.



Sobre las colonias con más riesgo Covid-19 en la ciudad, lamentó que el Centro siga, no sólo como líder de contagios y muertes, sino duplicando las cifras en relaciones de los fraccionamientos detrás.



En cuanto a las demás, especificó que nuevamente entra la Lázaro Cárdenas, y por primera vez el fraccionamiento Las Fuentes que en semanas pasadas, se había mantenido estable en todas las actualizaciones anteriores.