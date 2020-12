El Covid un flagelo que lastima a violentos e inocentes

Escuchar Nota

A la violencia que se vive en el mundo y la desigualdad social, este año se añadió un flagelo que ha golpeado a todos los sectores sociales, incluyendo a los generadores de violencia e inocentes, a ricos y pobres.Durante la Solemne Concelebración y Bendición de las Rosas que encabezó el Excmo. Sr. Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México Venerable Cabildo de Guadalupe y Clero del Santuario, aseguró que la pandemia del Covid 19 ha sido un flagelo que no distingue condición social.Resaltó que la angustia se apoderó de cada uno de los integrantes de las familias en México, sobre todo de los padres de familia que salen diariamente a trabajar para tener el pan de sus hijos, sin saber que al llegar a sus hogares pueden llevar también el contagio.Dijo que, a la violencia y la desigualdad social, este 2020 se le sumó un flagelo que no distingue condición social, raza o sexo, que ataca por igual sin distinguir si es pobre o rico, violento o inocente.Destacó que, en la actualidad, todos tienen a un familiar, amigo o conocido que ha sido contagiado por coronavirus, lo que genera incertidumbre, zozobra y angustia al saber si los síntomas se pueden agravar.Agregó que la angustia crece al pensar, si uno puede morir sin poder despedirse de sus seres amados, lo que ha causado tristeza en miles de personas en el mundo.El Nuncio Apostólico en México, destacó que todos han padecido las consecuencias de los cierres de negocios y cancelación de plazas laborales que afectó, incluyendo a quienes tenían asegurado el pan diariamente.Concluyó asegurando que la virgen de Guadalupe, protegerá con su manto a todos aquellos que no tengan miedo y que su angustia e incertidumbre será quitada para que se pueda vivir en paz.