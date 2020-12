El Covid y la tragedia en las familias; virus deja huérfanos a hermanos laguneros

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- En menos de una semana, Francisco Javier Macías Velázquez, de 16 años, y su hermana Karla Jocelyn, de 19, quedaron huérfanos de padre y madre por el COVID-19, ya que fallecieron luego de varios días de estar internados.



Los hermanos viven en la calle J. Isabel Robles 717 de la colonia Nazario Oritz Garza, cercana a la colonia Moderna, en una casa muy modesta, pues son de escasos recursos.



Francisco padece déficit mental y no pudo terminar la primaria, en tanto que Karla estaba trabajando en una empresa gomezpalatina pero debido a la enfermedad de sus padres ya no pudo seguir laborando, aunado al hecho que ella y su hermano se contagiaron también. La señora Georgina Velázquez Martínez tenía 56 años y su esposo Basilio era tres años mayor que ella, según cuenta Francisco.



Cuando se contagiaron, los fuertes síntomas los obligaron a internarse en la clínica del IMSS, donde permanecieron varios días, pero ella murió a mediados de noviembre y tres días después también falleció Basilio.



Ahora Francisco y Karla viven solos y ella anda en busca de trabajo para salir adelante con su hermano pues la pérdida de sus padres los dejó en una situación económica muy complicada, más allá de dolor por la pérdida física.



Con la ayuda de vecinos, los hermanos han sobrevivido. Rocío Palacios, una vecina, solicitó la ayuda de los laguneros por medio del Facebook y gracias a la generosidad, han recibido varias despensas con alimentos.



La muerte del matrimonio causó conmoción entre los vecinos de la Nazario Ortiz Garza, toda vez que los hermanos perdieron de forma rápida a sus padres, aunado al hecho que carecen de recursos para vivir, pues Francisco no puede estudiar ni trabajar para valerse por sí mismo y ahora solo Karla cuida de él.



Ya fueron visitados por personal de Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para buscar su ayuda de alguna manera, según dio a conocer Rocío Palacios, la vecina, cuyo número es el 871-548-0202, por si alguna persona quiere hacerles llegar alguna ayuda de manera directa a los hermanos.



Apoyo



*Francisco, de 16 años, tiene déficit mental y no pudo terminar la primaria.



*Su hermana Karla tuvo que dejar su trabajo tras el contagio de sus padres.



*A mediados del mes pasado falleció su madre Georgina y tres días después su padre Basilio.



*Quien desee ayudar puede comunicarse al teléfono 871-548-0202 con Rocío Palacios, su vecina.



