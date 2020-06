El crimen ha intentado intimidarme; nunca he visto a ‘El Mencho’: Alfaro

Escuchar Nota

Firmeza, congruencia y capacidad para luchar ante la adversidad. Así va definiendosu estilo de gobierno desde Jalisco.El gobernador más visible en los últimos días, concedió esta entrevista a MILENIO Firmeza, congruencia y capacidad para luchar ante la adversidad. Así va definiendo su estilo de gobierno desde Jalisco. El gobernador más visible en los últimos días:A veces por la situación de salud, pero en general optimista.No. A veces me veo más enojado de lo que en realidad estoy.Siempre trato de estar sereno.No, espero que no. Mi trabajo exige seriedad.Verlo pero no hacerlo.¡No, no!Estoy tratando de hacer un gobierno serio que resuelva de fondo los problemas.Admiración por Otero nada más.Es una actividad muy difícil, pero trato de no hacerlo.Nunca imaginé la emergencia sanitaria, nunca la relación con la Federación, pero me siento satisfecho de un gobierno que está enfrentando un reto enorme.No, Jalisco está por debajo de la media nacional en su nivel de deuda per cápita.No, Jalisco tiene margen de maniobra y nos va a ser muy útil la línea de financiamiento para la reactivación económica.Jamás dije eso. Al contrario, dije que no íbamos a tomar un crédito a escondidas.Totalmente.Y espero que muy bien.Haber ido al partido de Los Lakers. No tenía caso y generó un ruido innecesario.Mantenerme firme y claro en mis convicciones.Sin duda recuperar la paz y la tranquilidad. Hemos avanzado pero falta mucho.Experiencia.Ninguno, jamás.Estoy con la conciencia tranquila.Menos.Nunca.Nunca.Estoy libre de toda culpa.Un gobernador de a de veras.No, mi patrimonio es público.Tengo un departamento que es parte de mi declaración patrimonial.No, no, el rancho de mi padre es el único rancho que tenemos.¡Soy incorruptible!Eso sigue siendo mi mayor fortaleza.Me parece que tiene que ver con la honestidad, la congruencia, el respeto a la ley.La firmeza, la congruencia y la capacidad para luchar ante la adversidad.Le tengo respeto, pero no me he hecho adicto al poder.Diría que tengo los pies en la tierra y sé para qué es el poder.Siempre las hemos enfrentado con respeto, es un principio, yo me construí en la calle.No, confío en que no los hay. Y si los hay, los tenemos que desmantelar.Nunca.Jamás.Mucho menos.¡Nombre! Sería algo con lo que no podría vivir.No, para nada.No, es algo que no me genera ninguna tentación.La primera manifestación del día jueves, por supuesto que fue infiltrada.Es parte de lo que se está investigando. Los presuntos responsables están en la cárcel.No, eso jamás. Fue una construcción para hacer una narrativa que generara más molestia y rencor.Son públicas. Y no habrá una recomendación que quede sin atender.Creo que sí, hubo una embestida muy fuerte contra Jalisco.Justamente construyendo la idea de que en Jalisco se actuó de forma indebida.No, al contrario, le tengo un profundo respeto al pueblo de Jalisco.Me eligieron libremente y hoy tengo un gran respaldo.¡Nombre! Es un pueblo informado y participativo.Por lo mismo seguimos, porque lo aguantamos bien y vamos a seguir aguantando.Sigo creyendo que hay que tratar de evitarlo.Desconozco donde viva, tengo mucho tiempo sin verlo.Sí, y hay varios procesos de auditoría contra varios ex funcionarios.Que no había respondido a la expectativa; dejaron muchas cosas sueltas.Nunca.Todavía.El que se enoja pierde, generalmente.Creo que compito conmigo mismo, para mejorar día con día.No me ha tomado la llamada y sigo insistiendo la posibilidad de platicar con él.Creo que en el diálogo está la posibilidad de resolver nuestras diferencias.Sí, creo que incluso fuimos amigos y hemos compartido una causa.Estoy empezando a entenderlo, no lo había vivido así.Estoy aprendiendo. La verdad es que no es fácil enfrentarte al Presidente.Actuar con dignidad y defendiendo lo que crees.Yo espero que no pierda el Presidente por el bien de México.Veo que hay la tentación de algunos. Y lo veo como un riesgo enorme.El debilitar a autoridades estatales y locales podría significar un problema serio.Qué bueno. Aunque hay una autoridad encargada de hacerlo.Hay que apoyarlo con todo porque nos costó mucho construirlo.Veo riegos y desajustes institucionales graves, es momento de cuidar ese tema.Yo no voy a competir en 2021, van a ganar los jaliscienses y sabremos respetar.Veo algunos intentos, confío que eso no va a prosperar.Sí. Nuestro reclamo no va en ese sentido, sino en un fondo inequitativo.Confío en que no.Sí, porque podrían presionar políticamente y espero que no suceda.No, espero que se pueda replantear. No romperlo, esa es mi convicción.No, es un derecho de un estado de la Federación de exigir que se revise.No es la aspiración. Quiero que Jalisco siga siendo orgullosamente parte de la nación.Al contrario Jalisco va a poner su granito de arena para la unidad nacional.Eso ya fue.Vende bien porque es una buena causa.Que le vaya bien a Jalisco y a México.A hacer las cosas bien y a tenerle respeto a los jaliscienses.Construir el mejor gobierno de la historia de Jalisco.Nunca lo he hecho, jamás he hablado con ellos.Con todo lo que tengo de instrumentos y posibilidades.Ese es el peor de los caminos. Nunca lo he hecho y nunca lo haré.No, eso fue un invento mal intencionado para afectarme, pero estoy tranquilo.El crimen está haciendo lo suyo y nosotros estamos tratando de hacer lo nuestro.Han intentado.Ninguno.¡Todos los días!No, ese grupo delictivo tristemente lleva el nombre del estado: ¡eso no es Jalisco!Salgo siempre, tengo contacto con la realidad siempre.Al contrario, vamos muy bien en los indicadores de seguridad, todos a la baja.Es todavía inadmisible los niveles que tenemos, pero vamos bajando.Recibimos un gravísimo problema porque no se investigaban los feminicidios.No lo sé, lo que sí sé es que es un estado con un problema de violencia que somos conscientes y estamos tratando de revertir.No tengo idea.Nunca en mi vida.Nunca.Yo gobierno, a pesar de esas dificultades.Al contrario, uno de los grandes estados y locomotoras del desarrollo del país.No, tenemos zonas difíciles, los límites con Guanajuato.No, no se puede medir nuestro estado solamente por los niveles de violencia.No, hay una relación de respeto con el Ejército, hasta ahí.A los que dependen directamente del mando de un servidor, sí.Un esfuerzo por arrancar sus operaciones, no ha sido sencillo.Un gobierno que no puede garantizar la seguridad no tiene razón de ser.La delincuencia quiere zozobra en el momento que estamos dando resultados.No, también hay una parte realidad que no podemos ignorar.Debe de haberlos. Hay que combatirlos y sacarlos de nuestros policías.No tengo idea.No lo sé, ojalá y se aclare ese asunto.Nunca.Puedo creer que en temas de seguridad uno no alcanza a ver todo, pero uno es el responsable a final de cuentas.¡Espero que nadie jamás!No.Es mi amigo y lo respeto, pero lo que viene exige otro perfil de liderazgo.Creo que sería un buen legislador.No lo sé, porque no estoy metido en ese propósito.Es un grave error, es un momento de diálogo y sacar adelante al país.No, lo prioritario es cerrar filas para el bien del país.A seguir concentrado en ser gobernador, no tengo otro propósito.No creo, la gente sabe que estoy haciendo un mejor esfuerzo.Les tengo aprecio y respeto, estamos haciendo un ejercicio sano para el paísCreo que estamos unidos.Entre otros.A nivel nacional, sí, sí la hay.Lo que no hay todavía es una agenda compartida.Al país le hace falta una convocatoria para cerrar filas.Ojalá algún día.Javier es un gran personaje, ya le he expresado que no tengo aspiraciones.A lo mejor, a lo mejor sí.Viene un año difícil y vamos estar a prueba todos.A actuar en la lógica de formar bloques regionales, una de las apuestas importantes.No, recursos extras para gobernar mejor.Ni un peso, no me voy a meter en eso.Aquí no. Hay que ver a nivel nacional qué está sucediendo.Un presidente muy serio y comprometido.Sí, tiene que ser un presidente que llame a la reconciliación.Primero la reconciliación.Sería muy bueno.Procuro.Sí, trato de hacerlo siempre.Ya lo escuchó. Hemos demostrado que lo que decimos es con soporte y fundamento.Ha sido mal diseñada la política federal para enfrentar la pandemia.¡Lo hemos hecho muy bien!En principio sí. Tengo dudas, pero el peor de los escenarios es en el que estamos.No, no creo eso, jamás pensaría eso.Por supuesto que no. Eso sería un grave error.No, puedo pensar cosas y tener diferencias con AMLO pero jamás haría eso.Sí, es una gente seria.Por supuesto que no.No tengo ni la más remota idea.Entiendo que en libertad.No lo sé, espero que ninguno.Ninguno, y si lo hubiera en alguna zona, no se podría permitir.Yo sigo gobernando Jalisco hasta el último día de mi gobierno.Sí, creo que cada día más.