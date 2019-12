El crimen no volverá a apoderarse de las calles de los coahuilenses: MARS

“Retos y Perspectivas de los Derechos Humanos para la Paz y la Justicia 2019”, donde reiteró su compromiso de mantener la seguridad en favor de la población, velar por el respeto y la protección a los derechos humanos y combatir a la corrupción.La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) , que preside Hugo Morales Valdés, organizó el evento en el marco del Día Internacional contra la Corrupción (celebrado hoy) y el Día Internacional de los Derechos Humanos (que se conmemora este martes).El Mandatario Estatal recibió el respaldo de la CDHEC por la respuesta inmediata de las autoridades ante los reprobables ataques del crimen organizado en la población de Villa Unión.Dijo que el mayor compromiso de su Administración es garantizar un entorno de paz, de libertades y de Estado de Derecho, donde prevalece la justicia.“Porquey por ello se busca blindar al estado contra delincuentes y criminales”, expresó Miguel Riquelme.“Se les hace ver que aquí no son bienvenidos y en nuestro territorio no podrán apoderarse de las calles otra vez ni de las carreteras, que les pertenecen a las y los ciudadanos”., dedicados al sustento de sus hijos, de su familia, puntualizó.“Nuestra prioridad es la salvaguarda de la vida y el patrimonio de los coahuilenses. Las ciudades, las comunidades y los espacios públicos son de las familias”, dijo.“Vamos a seguir reforzando todas nuestras estrategias y sobre todo, conAdemás, recordó que Coahuila cuenta con el Programa Estatal de Derechos Humanos, que además de contar con el aval de la SEGOB tiene el reconocimiento de laTambién dy de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos de la UA de C.En este Programa, se establecen 5 grandes objetivos encaminados a hacer de Coahuila un estado seguro, en paz, libre de violencia e incluyente.Asimismo, que todos sus habitantes tengan un nivel de vida adecuado yRiquelme Solís recordó que el de: “Marca la ruta que se seguirá en los próximos años para hacer de los Derechos Humanos un principio fundamental en el quehacer público.“Una prioridad en las políticas a seguir dentro de cualquier Gobierno”.El Gobernador recordó que el Estado conformó ely de periodistas, también primero en su tipo a nivel nacional.Además, destacó Riquelme Solís, se conformó la Comisión Intersecretarial de Combate a la Trata de Personas, así como la Comisión de Búsqueda, que trabaja en coordinación con las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.Eso permite, indicó, trabajar en un Plan Regional de Búsqueda con los estados de Durango, Nuevo León y Tamaulipas.Recordó que sostiene reuniones periódicas con los colectivos de familias de personas desaparecidas, con los que han participado representantes de la SEGOB y de laComisionado de la ONU y representantes de los colectivos.Precisó que se da seguimiento a temas relacionados con la investigación, coordinación forense, búsqueda, armonización legislativa, presupuesto en atención a víctimas y al Programa de Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas.“En cada uno de estos aspectos se tienen resultados concretos que nos permiten ser ejemplo nacional en el diálogo y en atención a colectivos de familiares de víctimas de desaparición”, agregó.Asimismo, recordó que su Administración construye el Centro de Identificación Humana, resultado del trabajo permanente que se tiene con las familias.Será fundamental en los procesos para agilizar los trabajos forenses, no sólo en la entidad sino regionalmente, añadió el gobernador Miguel Riquelme.Se pronunció por el éxito del evento de hoy, ya que sus resultados “nos ayudará a generar una cultura de paz, con el conjunto de valores y aptitudes que rechazan la violencia, y a consolidar la estrecha relación entre el Sistema Penal Acusatorio y los Derechos Humanos”.Para ese fin, dijo, enhasta jueces y magistrados.“Estos esfuerzos de los tres Poderes del Estado son constancia del compromiso que compartimos para que en Coahuila cada persona sea respetada en su plena dignidad y además tenga acceso a mejores niveles y calidad de vida”.Luego, reiteró: “En el marco del Día Internacional de la Corrupción,en la sociedad sobre el buen manejo de las finanzas públicas”.Por su parte, elde los derechos humanos, y que en el caso de Villa Unión respalda la respuesta inmediata y contundente ante los reprobables hechos que se presentaron en aquella comunidad.Explicó que la labor de lase apeguen al respeto de los derechos humanos, en la construcción de las mejores condiciones vida.“Este ciclo de conferencias abonan a la construcción de sociedades con paz y justicia”, expresó Morales Valdés.Posteriormente, a nombre de los conferencistas, el maestro investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, Miguel Ontiveros Alonso, expresó que lasa los derechos humanos, así como al fortalecimiento de la justicia y la paz.