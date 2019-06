‘El Cuau’ y Faitelson se ríen del incidente que tuvieron hace 16 años

Desde que en marzo de 2003 Cuauhtémoc Blanco propinó un golpe al comentarista David Faitelson, la tensión entre ambos pasó de ser muy alta a diluirse con el paso del tiempo, al grado que ahora, 16 años después, ambos bromearon en redes sociales sobre el tema.El periodista mexicano le envió un sutil mensaje al ahora gobernador de Morelos a través de Twitter, al aprovechar una foto que se tomó junto al boxeador Andy Ruiz Jr. para recordar el puñetazo que le propinó el entonces jugador americanista en los vestidores del estadio Luis "Pirata" Fuente, casa de los Tiburones Rojos del Veracruz."Me hacen favor de avisarle a @cuauhtemocb10 de mi nuevo "amigo"...", dice el mensaje con el que acompañó la fotografía el comunicador de la cadena televisiva ESPN, en una broma dedicada a Blanco.Cuauhtémoc no se quedó atrás y respondió a Faitelson con una fotografía en la que aparece con el legendario ex boxeador Julio César Chávez, lo que desató diversas bromas y comentarios en esa red social."@Faitelson_ESPN, yo también tengo un buen amigo, @Jcchavez115. Saludos @Andy_destroyer1, felicidades por el campeonato. David, abrazo buen amigo", se puede leer en la cuenta oficial del ahora gobernador del estado de Morelos, ubicado al Sur de la Ciudad de México y donde anteriormente fue presidente municipal de la capital de esa entidad, Cuernavaca.El golpe que "El Cuau" le propinó al comentarista deportivo fue en marzo de 2003, al término del cotejo que ganaron las Águilas del América a los Tiburones Rojos, en el estadio Luis "Pirata" Fuente. El ex jugador tomó por sorpresa a Faitelson y le dio un puñetazo en el rostro que conmocionó al medio futbolístico.Blanco argumentó su violenta actitud al decir que Faitelson lo atacaba verbalmente cada vez que tenía oportunidad en TV Azteca, anterior trabajo del comunicador. Con el tiempo, ambos limaron asperezas al grado de ya lanzarse bromas como estas al respecto.Faitelson presumió la foto luego de entrevistar al boxeador Andy Ruiz, quien recién se consagró como el histórico primer campeón mexicano de peso completo tras vencer de manera contundente a Anthony Joshua. Ahora, el pugilista busca unificar los cuatro campeonatos mundiales y está dispuesto a enfrentar al monarca del Consejo Mundial de Boxeo, Deontay Wilder.