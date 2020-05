El cuidado propio implica proteger a los demás: doctora Yaneth Peña

Escuchar Nota

“Tienes que limpiar el escritorio, sillas y todo, es un trabajo al que no estábamos acostumbrados, pero que debemos hacer por el bien de nuestros pacientes”, señaló la doctora Yaneth Peña.



“Además debemos asegurarnos que mandamos pacientes positivos a sus casas y que están plenamente seguros de que entendieron las indicaciones que deben seguir, porque vemos a personas de todos los niveles, incluso quienes no saben leer ni escribir”, mencionó la especialista.

Con casi 20 años de ejercicio médico, la doctora Yaneth acaba de ser asignada hace un par de meses a las áreas de urgencias y de Covid-19 del Hospital General de Saltillo, luego de estar dos años en la parte administrativa de la Secretaría de Salud en el estado.Lo que más disfruta esta especialista es trabajar con la gente y siempre procura mantener un trato lo más humano posible durante su consulta, “cuido que en estos momentos el traje no sea una barrera y que los pacientes se sientan cuidados y apapachados”, resaltó.Explica la doctora Yaneth que desde el inicio de la emergencia sanitaria en México, se tomaron las medidas necesarias en el Hospital General, mismas que se han incrementado debido a la potencia infecciosa del nuevo coronavirus.Asimismo, detalló que en el área Covid-19 deben usar doble guante, uno fijado con cinta al traje especial y encima se colocan el otro que reemplazan cada vez que atienden a un paciente.Aunado a todo esto, deben desinfectar con una solución a base de cloro las áreas donde interactúan con los pacientes para evitar la propagación de contagios.El trabajo del personal de salud experimentó una serie de cambios con la llegada del Covid-19 a la localidad, es una forma diferente de trabajo a la que se suma el temor de los médicos por infectarse y, sobre todo, contagiar a sus seres queridos.Más allá del traje especial y todos los insumos médicos a los que debe recurir el personal, para la doctora Peña el mayor desafío es ver a los pacientes de la misma forma que lo hacía antes, en un ambiente cálido.Ante la reactivación de actividades consideradas no esenciales en la ciudad, la doctora Peña pide a la población no relajar las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios, pues el riesgo no ha desaparecido.“La gente tiene que entender que salir a trabajar no es una cuestión de que no haya riesgo, no estamos ni cerca de que no haya riesgo, el riesgo sigue existiendo, pero esto es un asunto económico también”, destacó.Por todo esto, considera que la “nueva normalidad” de la que hablan las autoridades, tiene que estar centrada en la implementación de una cultura del cuidado y el valor por la vida, ya que el Covid-19 no es una enfermedad que ataque solamente a adultos mayores, también lo hace con pacientes de diabetes e hipertensión, incluso puntualiza la doctora que se han presentado casos de jóvenes que fallecen sin tener enfermedades previas.“Tenemos que aprender a demostrar nuestro cariño, nuestra empatía con la gente, pero de lejitos, tenemos que aprender a vivir en esta situación”, finalizó la especialista.La doctora Yaneth Peña resalta la labor de todo el personal de salud de la localidad, por lo que pide a la gente que no dude en asistir a su clínica ante cualquier síntoma, esto para descartar alguna complicación.