‘El Cuini’ del CJNG, no podrá ser extraditado

“De manera que, cuando se aduce un doble juzgamiento (non bis idem), la autoridad responsable está obligada a verificar si se trata de dos procesos, en caso de ser así, debe constatar si se refieren a la misma persona, y si tienen como base el mismo, al margen de que coincida o no la clasificación del o los delitos – lo que es compatible con la interpretación que sobre ese principio ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 8, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-; y de colmarse tales extremos, deberá estimarse transgredido dicho principio”, detalla la sentencia de la juez.

“Por tanto, al resultar violatoria de derechos humanos la resolución reclamada, procede conceder al quejoso la protección constitucional solicitada contra el acto que reclamó del secretario de Relaciones Exteriores, consistente en el acuerdo de 25 de marzo de 2019, por el que se concedió al Gobierno de Estados Unidos la extradición…”, señala el fallo.



, número dos del Cártel Jalisco Nueva Generación, resolución que impide su extradición a Estados Unidos.lo requiere por delitos equiparables a delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero., pese a contar con una suspensión que evitaba su cambio del reclusorio Norte. Lo anterior se realizó ante la advertencia de un grupo criminal sobre una posible fuga., quien determinó dejar sin efecto el acuerdo de 25 de marzo de 2019, por el que se concedió la entrega del quejoso., pero ya ratificó el amparo concedido.De acuerdo con el expediente del amparo otorgado en primera instancia,por el mismo delito, contemplado en el artículo 6 del Tratado de Extradición entre México y EU.con la finalidad de cometer delitos contra la salud, tanto en un juzgado de Jalisco como de Chiapas, copias que exhibió con la finalidad de evidenciar que en México se le instruye una causa penal por los mismos delitos por los que Estados Unidos lo solicitó.La juzgadora subrayó que dichos aspectos no fueron valorados por la SRE, pese a que El Cuini presentó un escrito el 19 de febrero de 2019., en el que se analice las copias certificadas de la resolución de 10 de enero de 2019, dictada por el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, mediante la cual se decretó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.Y analizar si se actualiza o no el principio non bis idem, que recoge eCon información de Milenio