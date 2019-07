‘El Cuini’ vivía con ‘lujos’ y recibía a mujeres en la cárcel

Abigael González Valencia, El Cuini, líder del brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, intentó evitar su traslado al penal del Altiplano, que se concretó el fin de semana a pesar de tener una suspensión otorgada por un juez que impedía que lo movieran de prisión.​Este martes, otro juez ordenó regresarlo, a más tardar en tres días, al reclusorio Norte, la cárcel de la Ciudad de México en la que estaba desde febrero de 2019 donde, según una llamada telefónica a la que MILENIO tuvo acceso, vivía cómodamente, tenía servidumbre y hasta recibía mujeres sudamericanas con las que pasaba días y noches.En la conversación telefónica hablan una mujer sudamericana y Miguel José Leone Martínez, un fotógrafo italo/venezolano, detenido en 2015 junto con El Cuini.Leone fue liberado en 2016 y señalado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente liderar una red de prostitución al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación.Leone y la mujer hablan por al menos 18 minutos de la posibilidad de que ella visite a El Cuini en la cárcel. Como ya había hecho una conocida de ambos de nombre Jessica, quien había pasado una noche y dos días con el detenido, a cambio había recibido 5 mil dólares.En la llamada Leone le explica a su interlocutora de qué se trata:"More, bueno te cuento, hablé con él. Él me dice que pues, que sí, que no hay problema, que te traiga, que te quiere no ver un solo día, que te quiere ver más días y que obviamente por día él te va a dar 3 mil, 3 mil quinientos por día".Y ella busca más detalles:"Yo no sabía que era una cárcel... Que le fue bien (a Jessica), pero eso es una cárcel, iban a revisarme hasta la cuca".​El fotógrafo le dijo que no, que eso era mentira. "No, mentira. Eso no, no te revisan la cuca, ni nada de eso, eso no".Una vez más la mujer pidió más detalles de la cárcel y Leone comenzó a contarle de las comodidades con las que el detenido cuenta."Yo no sabía que el tipo estaba preso, yo pensé que íbamos a estar en una casa", dijo ella."No te quería decir eso por mensaje, pero, more, donde él está nadie te revisa la cuca, eso es completamente falso. No te tocan ni una teta. No te quitan ni una ropa, no te quitan nada. Donde él está es el paraíso, marica. Yo fui con dos colombianas que son híper, súper famosas a verlo. Tres millones de seguidores en Instagram y equis, o sea no dice nombres. Lo fuimos a conocer porque ellas lo querían conocer, marica y la vaina es impecable", le contesta Miguel José Leone Martínez.Leone le reitera que Jessica estuvo ahí sola, y le describe cómo la pasó:"Por eso me anteví a mandar a Jessica sola, porque yo dije ‘tranquila que no va a pasar nada’. No le tocaron nada, nada, nada. El tipo le tenía el mega desayuno en la mañana. O sea le mandó a pedir comida japonesa tarde-noche. O sea y lo que tú pidas. O sea mañana quiero que me tengas no sé qué y no sé qué mierda te tiene. Él es el dueño de esa mierda y tú estás entrando a verlo a él. O sea un respeto increíble".Le cuenta que la custodiarán policías al entrar y al salir y que si todo sale bien la puede traer más veces. Que el detenido tiene una colombiana en México a la que ya le dio un "apartamento y carro" y a cambio solo lo visita una vez al mes."Se queda con él dos noches, pasa todo el año viajando, no hace un coño en la vida. Y el tipo está fucking enamorado de ella. Él me dice ‘Miguel, ojalá todas fuesen así como ella’".Al hablarle de los atributos del detenido, insiste en las comodidades con las que la recibiría en la cárcel."Tú estás metida en el cuarto de él todo el día con televisión, más parecido a un búnker de un barco de lujo. Súper bien y tiene tres cuartos ahí, tienes lacayos, tienes misioneros todo el día, un chef todo el día, todo lo que tú pidas ellos te lo llevan. El tipo no te toca, more, el tipo es súper respetuoso, súper y huele divino", le cuenta.¿Y entonces?, pregunta ella."La vaina es que a él le da pena porque él no es así de que él va a proponer mira vamos a la cama, mami, no. Él siempre me dice ‘Miguel, trata que tus amigas me cortejen porque a mí me da vergüenza que ellas vayan a pensar que yo soy un abusador’", indica Leone.Para terminarla de convencer le habla de una mujer colombiana que tiene en México a la que ya le compró de todo.Al final de la grabación, Miguel Leone le confirma a la sudamericana que la cita es en la Ciudad de México donde se quedaría tres días.¿Quién es José Miguel Leone Martínez?Miguel José Leone Martínez es un fotógrafo a quien se le ha relacionado de estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló de presuntamente dirigir una red de prostitución al servicio de Los Cuinis, la célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación dedicada al lavado de dinero.Según la dependencia estadunidense, el venezolano-italiano, “usaba su papel como fotógrafo de modas para reclutar modelos y concursantes de belleza de Sudamérica y Europa para que sirvieran como prostitutas para Abigael González Valencia y otros dirigentes de Los Cuinis”.Leone ya había sido detenido por las autoridades mexicanas, junto con González Valencia, líder de Los Cuinis, en febrero de 2015, pero fue liberado un año después.Perfil. Miguel José Leone MartínezPROFESIÓNFotógrafodetenciónFue detenido en 2015 junto con un líder de Los CuinisSU FUNCIÓNReclutaba modelos y concursantes de bellezaLIGADO A..Cártel Jalisco Nueva GeneraciónMiguel José Leone Martínez es un fotógrafo, a quien se le ha relacionado de estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.Con información de Milenio