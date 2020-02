“Él decidía cómo, con quién y cuándo”: ex secretaria de Naasón Joaquín narra abusos

Escuchar Nota

Los abusos que existían dentro de la iglesia, primeramente comenzando con el apóstol Naasón, la gente que está junto a él, la organización que lo apoya es un negocio y yo ya no quería ser parte de eso.

El miércoles presentó una denuncia contra esa iglesia, su líder, el Consejo de Obispos de la congregación, así como al menos 12 individuos pertenecientes a La Luz del Mundo por once cargos presuntamente cometidos en su contra desde que tenía 9 años.La denuncia fue dada a conocer este jueves en Los Ángeles, California, respaldada por el despacho Jeff Anderson y Asociados.El documento del que MILENIO tiene copia describe presuntos actos cometidos en su contra como abuso sexual, trabajo forzoso, violencia de género y otros actos presuntamente cometidos por la Luz del Mundo y sus líderes.En exclusiva, Martin habló con MILENIO Televisión sobre esta nueva acusación contra la Iglesia de la Luz del Mundo.Es un ser humano que está muy dañada y está muy cansada de no tener una voz, de no tener una fuerza propia porque me la quitaron toda mi vida. Es una persona que ya está tomando esas fuerzas, ese poder de nuevo.Tú naciste en una familia que pertenecía a La Luz del Mundo y hasta el año 2016 te saliste, ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te hizo salir de La Luz del Mundo?Tu nombre ya había salido desde que fue detenido Naasón Joaquín García, de hecho en los argumento de la defensa te mencionan a ti y a una de las cuatro denunciantes. Ahí dice que tú conspiraste y que tú tuviste acceso a sus dispositivos, que tú tomabas esas fotografías. ¿Qué significa esta denuncia para ti ante esas acusaciones que se han dado?Esas acusaciones que la iglesia, su gente, las personas que lo apoyan, van a decirlo para hacerlo ver a él como una víctima y a las victimas, revictimizarlas. El tema de que digan que yo soy una conspiradora esas cosas las tenia él en su persona porque yo lo viví, las victimas que existen vimos cómo él usaba esas cosas para utilizarlas luego para él mismo decir qué más quería.Qué otro acto (sexual) quería. Yo no pude estar en lo que es el caso de California. Ahora esta denuncia es mi justicia. Es mi voz por eso dice mi nombre, no quiero ser anónima, soy Sochil Martin y decido tener ese poder de nuevo hacia mi persona.Fueron 30 años de una abuso psicológico, emocional y sexual, ¿Qué vi? Por causas del caso no me puedo meter en esos detalles, pero fueron momentos de pesadillas en donde él (Naasón) no tiene límites de lo que es un abuso sexual, él decide cómo, con quién, cuándo, con qué, cómo, dónde. Y si no lo haces son consecuencias a tu persona.No sabes que estás en un mundo de mentiras, no sabes que te están abusando, no sabes que te están mintiendo, no sabes que te están quitando tu vida porque todo tu mundo, tu mentalidad y psicología espiritual es creer en esta persona y que todo lo que haga y diga es de Dios. Cuando yo me salgo es como una venda que se te quita y dices esto está mal, es horrible lo que está sucediendo y algo se tiene que hacer.Se han dicho muchas cosas de que si tú querías hacerlo como tal, si tú querías ganar dinero con un documental, pero lo que detallas en esta acusación tiene que ver un poco con lo contrario.El tema del documental es que lo sacan cuando yo lo publiqué, pero también estoy diciendo que yo quiero contactarme con los gobiernos, con las agencias, con la policía, quiero que vean lo que está sucediendo. El tema del documental, muchos documentales salen y hablan de las verdades que existen, son muy crudos porque hablan siempre de una verdad que no hablan en las películas bonitas.No, es más he salido ya en otros documentales, ni un centavo se nos ha pagado.Denuncias a gente que ha actuado en distintos países, incluso tú lo dijiste y uno de ellos es México, ¿se va a presentar posteriormente una denuncia allá?En México sí existen denuncias y sí hay una investigación federal y es todo lo que puedo decir.¿Qué pasa en las familias de La Luz del Mundo? ¿por qué solamente hay cuatro personas que han ido a denunciar?En mi caso, una tía que me crió desde muy niñita, me dijo que yo iba a ser una de las esposas de Samuel, que todo lo que él hiciera era de Dios, como el Rey DavidSi, de. Y con textos bíblicos, no solo ella, la hermana de Naasón Joaquín,, las personas a mi alrededor, quienes te crían en pensar “esto es una bendición” y te creas con esa mentalidad, yo era una niña, no pensaba por mí. Yo le estoy hablando a esas niñas, no a sus papás, estoy hablándoles a las niñas y a los niños que están escuchando esto y aunque sean mayores de edad, siguen siendo víctimas.Sí lo fui.