El desafío es adaptarse: Paulina de la Mora

“Siempre les digo, vengan a clase y dejen que los vea para estudiar su cuerpo, depende de su condición para ubicarlos en una clase específica”, mencionó la maestra de yoga.



Lo que hice fue un programa en línea, hacíamos yoga en línea y los sábados teníamos un curso abierto de filosofía para el público, el único requisito para entrar era realizar una donación a una fundación como parte de una contribución a la sociedad”, explicó Paulina de la Mora. Es así como los fines de semana abordaban temas relacionadas con el yoga y otros conocimientos de la filosofía oriental, como los chakras.

“No somos un centro de entretenimiento, somos un centro de salud integral, por eso deseo ir con las autoridades para demostrar que somos una actividad esencial para la vida de muchas personas, por salud mental y física”, finalizó la maestra de yoga.



y abrir en agosto de 2019 su propio estudio en un centro de salud ubicado al norte de la ciudad.Debido a que las autoridades consideran esta práctica como una actividad física que no es esencial, Paulina y su equipo suspendieron desde mediados de marzo sus clases presenciales, esperando que en las próximas semanas puedan retomar sus sesiones., principalmente por las complicaciones técnicas en el manejo de los dispositivos.Sin embargo, enfatizó que en estos ya casi tres meses de que el estudio ha estado cerrado, han apoyado vía remota a adolescentes y jóvenes con problemas de ansiedad, pero reitera que no es lo mismo que hacerlo directamente porque ni siquiera se puede hacer un acompañamiento en la respiración.En ese sentido, señaló que el desafío más grande durante estas semanas ha sido adaptarse a las circunstancias y trasladar las sesiones al plano virtual, lo que sin duda es una oportunidad, por eso abrió los sábados por la mañana un curso de filosofía en la plataforma Zoom de videoconferencias.Recuerda Paulina de la Mora que llegó al yoga por culpa del estrés, ya que ella es contadora y trabajó por muchos años en el área financiera de la industria automotriz, período de tiempo en el que desarrolló problemas de colón irritable.De esta manera, lo que era una recomendación médica se convirtió en una de sus mayores pasiones, "y llegó el momento en el que dije, ya para qué le sigo haciendo a la contadora si esto es lo que me gusta", recordó.Así, a la fecha acumula 15 años de experiencia en el yoga y 10 como maestra, pasión y aprendizaje que se materializó en agosto pasado con la apertura de su propio estudio ubicado al norte de la ciudad.No obstante, aclaró que entre tantas variaciones de la práctica, ella se inclina por el Vinyasa, porque este no se encasilla tanto como los otros y le permite jugar con muchas cosas, ya que cada cuerpo es diferente y tiene necesidades específicas.En su reflexión, Paulina de la Mora se reconoce como una mujer a la que le cuesta trabajo aceptar los cambios, por lo que asegura que estas semanas de trabajo en línea desde casa han sido desafiantes, pero como la mayoría de las personas, se ha esforzado por adaptarse."De hecho, ahorita estamos trabajando con nuestros alumnos la adaptabilidad, primero fue adaptarse a la cuarentena, a vivir en línea, y ahora vamos a ver cómo nos adaptamos a esta nueva normalidad", precisó la maestra de yoga.De esta manera, Paulina señala que han tenido que usar la filosofía de "un día a la vez" frente a la presión que la población está experimentando en estos momentos y los procesos que cada uno vive en medio de la incertidumbre.Este tipo de cursos eran muy accesibles económicamente porque el objetivo principal fue procurar la salud mental de las personas y que siguiera en movimiento desde casa."De repente les dejaba un video grabado por si querían hacer algo de meditación, ejercicios de respiración o para la ansiedad", especificó la maestra de yoga.Paulina de la Mora explica que el yoga le ha dado mucho, principalmente le ha permitido desarrollar su capacidad de auto observación, "el ver cómo soy, cómo era y cómo quiero ser", subraya la instructora.De esta forma, enfatiza que esta capacidad es la que puede guiar a las personas a sacar sus mejores versiones porque el yoga incomoda y desafía.Además de que mejora la salud integral y promueve la pérdida de peso, esta práctica oriental permite iniciar un camino de aceptación y de amor propio en quienes lo realizan."Por eso digo que el yoga incomoda y es desafiante, viene a incomodarte para que veas lo que no te está gustando y decidas si te quieres quedar ahí o tratar de ser una mejor versión de ti mismo", recalcó.Ante todo este panorama, Paulina dice que se encuentra enfocada en estos momentos en ir con las autoridades para argumentar las razones por las que considera que su estudio de yoga puede retornar a sus actividades presenciales junto con las otras áreas del centro de salud integral en el que se localiza, claro, cumpliendo con las medidas preventivas necesarias."La gente está pidiendo sus rehabilitaciones, sus ejercicios, tenemos gente que requiere de las sesiones porque si no, no pueden caminar, además de que se han enfrentado a trastornos del sueño y de ansiedad.