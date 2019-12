El desapercibido peligro que esconde tu smartphone

No olvides limpiar tus manos con toallitas antibacteriales tras utilizar tuporque este juguete electrónico podría estar lleno de bacterias responsables deLos científicos lo colocan en lay el teclado de la computadora.Su contaminación se debe a una capa biológica que cubre las superficies no metálicas de estos dispositivos y que es más resistente que la que se forma sobre las metálicas, explicó ael profesor del Instituto de Problemas Medico-biológicos de Moscú Viacheslav Ilín."Esta capa contiene un, entre los que encontramosque pueden propagarse a los humanos. Si no se desinfectan, estas superficies representan una vía hacia [el organismo humano] para las infecciones", explicó.El científico también enumeró sustancias capaces de neutralizar las bacterias peligrosas. Elcon una concentración entre el 3% y el 6% y lason algunos de los líquidos que funcionan."Existen compuestos amónicos fiables que neutralizan tanto los microbios como los hongos. El cloruro de benzalconio, que está presente enEl alcohol también es un buen biocida, aunque se evapora rápidamente", concluyó.