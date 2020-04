El devastador impacto del covid-19 entre los afroamericanos

Escuchar Nota

"Muchos estadounidenses negros están en mayor riesgo ante el covid-19", dijo el cirujano general de Estados Unidos, Jerome Adams, uno de los portavoces del gobierno en temas de salud pública en entrevista con CBS.



"Me rompe el corazón", dijo Adams, quien se identifica como afroamericano.



"Esas cifras te dejan sin aliento", dijo la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot, al diario The New York Times.



"Es de las cosas más impactantes que creo haber visto como alcaldesa".



"Siempre hemos sabido que enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el asma afectan de manera desproporcionada a las poblaciones minoritarias, particularmente los afroamericanos".



"En Estados Unidos tenemos un historial de segregación y falta de inversión en las comunidades afroamericanas", le dice a BBC Mundo Steven Alvarado, profesor en el Departamento de Sociología en la Universidad de Cornell y especialista en inequidad en asuntos de salud.



"No es una coincidencia que la salud de la población sea un espejo de las inequidades sociales", dice Parker Dominguez.



*Tienen menos seguros de salud respecto a otros sectores de la población

*Tienen menos ingresos y menos ahorros

*Son parte de una población que sigue trabajando en las calles durante la pandemia, como policías, empleados de aeropuertos, bodegueros, domiciliarios, etc

*"Son parte de la población que sigue haciendo el trabajo duro, mientras los demás nos quedamos en casa", le dice Chandra a BBC Mundo.

"La gran pregunta es la calidad de los datos", dice Parker Dominguez.



"Entender quiénes son los grupos de mayor riesgo, sectores de la sociedad que se están viendo desproporcionadamente afectados, debería ser información crucial para sustentar nuestras decisiones acerca de cómo distribuir los recursos limitados que tenemos para combatir la pandemia", dice Parker Dominguez.



"Si no hay datos, se multiplica el problema", dice Alvarado, pero afirma que investigaciones previas ya mostraban que algo así sucedería.



"Todo hace parte de una cadena histórica que pone a los latinos y a los afroamericanos en mayor riesgo", dice Alvarado.



"Son personas que por miedo no acuden a los servicios de salud y por lo tanto no quedan registradas" dice.



"Les preocupa cómo los van a tratar o ponerse en riesgo de que los detengan, son miedos legítimos que tienen".



"Cualquier población vulnerable se puede ver desproporcionalmente afectada por el covid-19", concluye Parker Dominguez.



En el estado de Michigan, los afroamericanos conforman solo el 14% de la población, pero acumulan el 33% de los casos reportados de covid-19 y el 41% de las muertes, según datos de las autoridades sanitarias del estado.En el estado de Lusiana, en el sur del país, cerca del 40% de las muertes por covid-19 han ocurrido en Nueva Orleans, donde la mayoría de los habitantes son de origen afro. Hasta el 8 de abril, esa ciudad había reportado 4.942 casos y 185 muertes.La ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, es una de las más segregadas del país.Ahí, hasta el viernes 3 de abril se habían registrado cerca de mil casos de covid-19, casi la mitad de ellos eran afroamericanos, aunque solo son el 26% de la población de la ciudad, según un estudio de ProPublica.De las 27 muertes que se habían reportado, 21 fueron de personas afro.Autoridades y expertos coinciden en que los afro están en peores condiciones de salud que otros sectores de la población para hacer frente al contagio de la enfermedad.En Estados Unidos hay una "exacerbación de la disparidad de salud", como lo llamó en rueda de prensa Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., quien ha liderado la batalla contra el coronavirus en ese país.Fauci agregó que esas condiciones previas "conducen a un mal desenlace" al momento en que una persona deba enfrentarse al covid-19.Varias de esas condiciones previas, según los expertos, están relacionadas con que la población afro históricamente ha tenido menos acceso a los servicios de salud.No es una condición genética lo que hace a los afroamericanos más vulnerables ante el virus, sino una serie de factores sociales que los ponen en desventaja."Eso no es algo nuevo, lo nuevo es que una pandemia está chocando con esa historia".Tyan Parker Dominguez, profesora de trabajo social en la Universidad del Sur de California y experta en temas de racismo y salud, comparte esa visión.Para Amitabh Chandra, director de investigaciones de políticas de salud en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, además de las condiciones de salud hay otros tres factores que ayudan a explicar por qué la población afro en EE.UU. es más vulnerable ante el coronavirus:El experto también menciona el riesgo de la pandemia en las cárceles, dónde los afroamericanos tienen cinco veces más posibilidades de ir a prisión que las personas blancas, según datos de The Sentencing Project.Los datos sobre cómo la población afro se ve más afectada por el coronavirus tan solo están empezando a surgir.Chandra, está de acuerdo en que "más datos siempre es mejor", pero añade que la falta de información no debe ser una razón para no tomar medidas."No necesitas una gran cantidad de datos para darte cuenta de lo que ocurre, lo puedes ver con tus ojos", dice Chandra."Darles seguros a la gente, darles beneficios de desempleo, cupones de alimento, dinero, liberarlos de las prisiones, todas esas son cosas que se pueden hacer sin los datos".Alvarado cree que la situación que se comienza a develar con los afroamericanos, también puede ser similar a la que pueden estar enfrentándose los latinos en EE.UU.En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, las cifras muestran que el 34% de las muertes son de hispanos, un porcentaje incluso más alto que los afroamericanos."Hay muchos latinos trabajando en las siembras, manejando buses, trabajando en los supermercados, el riesgo que enfrentan en sus barrios se multiplica con el riesgo que enfrentan en sus trabajos", dice el sociólogo.Parker Dominguez añade la situación de los migrantes indocumentados.Con información de BBC