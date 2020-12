El día que ‘El Travieso’ Arce fue a una fiesta con ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’

Escuchar Nota

dio a conocer que un día fue raptado por policías que lo llevaron a una fiesta junto a los capos más famosos de México:los hermanos Beltrán Leyva, por mencionar algunos.En una entrevista con el periodista deportivo Javier Alarcón para su canal de YouTube, el boxeador originario de Los Mochis, Sinaloa, relatóen la que estuvomás poderosos del país.Arce detalló que aquel día fue interceptado por policías, quienescuya ubicación nunca conoció.y allí se encontraban nada menos que las figuras más relevantes del Cártel de Sinaloa.me vendaron los ojos que porque me querían saludar y me llevaron a un rancho, no supe dónde porque me vendaron los ojos, que no me iba a pasar nada y pues fui, ni modo de decir que no, pues era gente armada", narró.Al llegar al sitio, el boxeador no tardó en reconocer a los presentes, quienes lo saludaron con gusto., a todos los nombres que te puedas imaginar, ahí estaban", recordó., le dijeron.Declaró que luego de convivir un rato con ellos, le preguntarony le mostraron unacon un moño.y yo dije, 'nombre, ¿cómo que para mí?', y me dice, 'sí, se la compramos entre todos, cooperamos'".Pero "El Travieso" Arce decidió que no podía"ni la tenencia", dijo entre risas.sano y salvo y ahí me dejen. Nada más. Lo demás, no pasa nada", les dijo, a lo cual accedieron.Aunque el boxeador no se aventuró a dar todos los nombres, Javier Alarcón le preguntó por algunos comoa lo que él respondió tajante: "a todos", añadiendo que algunos de ellos ya están muertos.Aseguró que también se encontraban en la fiestaLo cierto es que todos ellos admiraban a, motivo por el cual se encargaron de concertar ese encuentro que el boxeador no olvidará jamás.