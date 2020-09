El día que Freddie Mercury y Maradona se conocieron

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Fue el 8 de marzo de 1981 cuando el legendario Freddie Mercury llamó al astro del futbol, Diego Armando Maradona, al escenario y lo presentó ante el público argentino como "su gran amigo Maradona". Los asistentes al concierto de Queen estallaron en gritos al ver a estos dos ídolos sobre el mismo escenario.



Vélez fue el lugar que presenció esa gran noche y la imagen de ambos le dio la vuelta al mundo, se volvió eterna para los argentinos, pues Mercury presentó Another One Bites the Dust al lado del ‘Diez’, quien eufóricamente exclamó su agradecimiento a los integrantes de Queen por hacerlo tan feliz. En ese momento Freddie vestió la playera de la selección Argentina y Maradona portó la bandera británica.



Este hecho único hoy es recordado por el gran encuentro entre dos pasiones; la música y el fútbol.







Ese mismo año se produjo el conflicto bélico con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, por lo cual este suceso fue considerado como un símbolo de hermandad entre ambas naciones enfrentadas, además, en esos años Argentina vivía sumida en una dictadura militar. Para entonces Diego ya era una estrella del balompié, pues acababa de concretar su pase al Boca Juniors.



Mercury por su parte también amo el fútbol, confesó que la canción We are the champions la compuso pensando en el Manchester United, la cual hoy en día es el himno de los campeones, no solamente en el ámbito deportivo.







¿Y qué tienen en común dos ídolos de los 80’s? Mercury y Maradona tuvieron hambre por destacar, lo que los catapultó a grandes estrados de la música y el fútbol; ambos enfrentaron serios problemas de drogadicción.



La cúspide de Mercury llegó principalmente en 1986 con el Magic Tour al lado de Queen, mientras que Maradona conseguía el campeonato del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de México ese mismo año.