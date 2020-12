El día que Maradona salvó del suicidio a un ex DT de Tiburones Rojos

Escuchar Nota

"Cuando me enteré no lo podía creer. Porque él siempre había salido de las peores. Ya no vamos a tener al más grande de todos. Lamentablemente, Dios se llevó a nuestro Dios, nuestro gran capitán”, agregó en la entrevista con el medio argentino.

Maradona lo salvó del suicidio y ahora Monzón lo lleva en la piel



El subcampeón del mundo había contado la historia a @PlanetaGolOK: "En un momento difícil pensé 'lo voy a llamar, si no viene, me quito la vida'. A la hora estaba dándome un abrazo".



La muerte deha consternado al mundo del futbol, que fue testigo de sus grandes actuaciones que lo llevaron a consolidarse en la historia del deporte y codearse con diversas personalidades de todos los rumbos.En su paso por la Selección de Argentina, Maradona formó una gran amistad con, quien fue su, donde fueron subcampeones.Monzón relata que su amistad con Diego era muy unida, e incluso en uno de sus peores momentos de su vida,“En un momento difícil, en el cual yo pensaba quitarme la vida, con un arma en la mano pensé ´lo voy a llamar a Diego, si no viene, me quito la vida´. A la hora estaba dándome un abrazo, pero nunca me animé a decir la promesa que hice porque sino me hubiese agarrado a las piñas. Le dije ´Diego, necesito verte´. Me preguntó cómo andaba, le dije que más o menos y se dio cuenta enseguida que algo me pasaba”, relató Monzón en entrevista con TyC Sports Pedro Monzón vivió momentos complicados a lo largo de su vida y por algún tiempo, por lo que su muerte causó un gran dolor en el exfutbolista.Tras su muerte, optó porque lo acompañó en momentos difíciles de su vida.'Moncho' tuvo una larga trayectoria como futbolista, pero también destacó en los banquillos,El argentino tuvo dos etapas en Veracruz, la primera en elcomo interino para después tomar las riendas de la filial del Tiburón en Coatzacoalcos.En su etapa como director técnico con los Tiburones Rojos, dirigió el, con un total de 18 juegos comandados y un saldo de 7 victorias, 2 empates y 9 derrotas.