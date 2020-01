El día que Televisa intentó encarcelar a Pati Chapoy

Detrás del programa de chismes Ventaneando, existe un momento de quiebre: el intento de arresto de su fundadora, Pati Chapoy.



‘‘Tienes que darnos permiso de arrestar a Pati, meterla a la cárcel y calmar a Televisa’’, señaló. Algo a lo que Carlos se negó rotundamente y de inmediato llamó a sus abogados.



En julio de 1997, el Procurador de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, llama por teléfono a Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca.



"Tienes que darnos permiso de arrestar a Pati, meterla a la cárcel y calmar a Televisa."



