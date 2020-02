El diálogo sagrado en la obra de Octavio Paz

Escuchar Nota

“En las universidades donde he tenido la oportunidad de realizar estudios, en Estados Unidos, España, Francia, se escuchan solamente tres nombres: Borges, Paz y García Márquez, a eso se reduce esta interpretación de la literatura latinoamericana”, refirió el autor, cuyo amor por la literatura lo llevó a dedicarle algunos años y algunas obras.



En en el marco de la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se presentó El Salón El Caballito, el libro: Nombrar el silencio. La palabra ausente en la obra de Octavio Paz. Diálogo entre Occidente y Oriente, de Ociel Flores Flores, la cual contó con la presencia del autor, quien leyó un par de pasajes de su trabajo y lamentó que Paz (Ciudad de México, 1914-1998) todavía no ha logrado ser un profeta en su tierra.Flores agradeció la presencia del público y de sus dos presentadores Alberto Rodríguez y Daniel Samperio; este último leyó un texto donde consideró “estimulante” volver a la vida y obra de un personaje como Octavio Paz “sin pretensiones ni complejos” y explicó que el libro se enfoca en poemas de Paz que vienen a ser parte de su obra emblemática, “pero es interesante cómo también se ocupa de otros poemas que no habían sido tan atendidos por la crítica y que se revelan como piezas clave”, tales como “El desconocido” y “El ausente”.Añadió que en dichas obras “su relación con la corriente espiritual indica que hay un silencio de dios, no hay una certidumbre, lo único que se tiene es la nada y ahí es donde se logra esta articulación entre lo que el occidente había tenido presente como la nada y lo que, desde hace muchos siglos antes, el oriente ya había sintetizado como vacío, que es más bien la plenitud”.Por su parte, Alberto Rodríguez recordó cuando comenzó a trabajar con Ociel Flores: “ya sabía que este proyecto estaba en ciernes de investigación, e incluso ayudé en calidad de asistente a reunir parte de la bibliografía para esos temas del silencio; me da mucho gusto que se haya concretado esta obra tan completa y propositiva”.Consideró que Paz “es una figura polémica por su presunto conservadurismo”, pero “el señalamiento no se sostiene cuando revisamos su postura en relación con las vanguardias, cuyas ideas discutió”, algo que no siempre ocurrió con otros personajes de las letras, “de esto da cuenta Ociel Flores”, ejemplifica Rodríguez, “cuando Octavio Paz le dedica al estridentismo una atención breve pero significativa”.