El dilema del Titanic: botín de caza tesoros o tumba en el mar

Escuchar Nota













"Un destello tardío"

Una nueva polémica alentada por la mayoría de los descendientes de las aproximadamente 2.200 personas que viajaban a bordo del transatlántico que protagonizó el naufragioLa presión de los familiares, unida a la amenaza concreta del primer proyecto de desguace parcial de la proa con el fin de extraer tesoros del interior, ha obligado aque yace a 13.000 pies de profundidad (más de 4 kilómetros de agua) a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova.en su interior.De momento ya han anunciado que quieren rescatar la radio sin hilos de Marconi que iba a bordo, cerca del puente de mando como se observa en el gráfico que publicamos, y que sirvió para lanzar el mensaje. El presidente de RMS Titanic Inc., Bretton Hunchack, declaró que el deterioro del pecio es tan veloz que es hora de poner a salvo "contenidos preciosos" que de otro modo se perderán para siempre.Tumba en el marMuchos descendientes, activistas y expertos temen que, una vez abierta la cubierta del pecio, nada impida rebuscar entre los restos hasta agotar las posibilidades de recuperar joyas, restos de cuadros y objetos de valor o coleccionismo, dando lugar a una verdadera caza de tesoros contra el tiempo. Y piden paz para una tumba en la que permanece el recuerdo de los más de 1.500 náufragos."Claro que reconocemos la tragedia que ocurrió -declaraba Hunchak al “Telegraph”-, pero la dura verdad es que tenemos que compartir lo que vemos con el resto del mundo.. Y concluye con su desafío: la radio Marconi puede "enseñarnos muchas cosas de los momentos finales del Titanic y por eso vamos a rescatarla, junto con otros objetos, a la superficie".Lo llamativo es que, desde que el naufragio fue descubierto por Robert Ballard en 1985, la explotación de los restos ha obedecido siempre a una lógica comercial y los objetos recuperados del yacimiento han acabado en subastas y exposiciones por todo el globo. Hasta ahora, RMS Titanic Inc. había extraído sólo elementos de la zona de escombros que rodea el pecio. Ahora es cuando quieren abrir por primera vez las cubiertas con fines comerciales.Pasados los cien años del naufragio, todo ese legado se considera oficialmente patrimonio, pero la lógica comercial no se ha revertido, puesto que se basa en la reclamación de una empresa ante un tribunal norteamericano. El tratado internacional puede potencialmente romper esa dinámica, puesto que está por encima de las decisiones de un tribunal de distrito.Los expertos son pesimistas sobre esta lógica empresarial que presiona al pecio más famoso del mundo. El abogado José María Lancho, especializado en patrimonio subacuático, reflexiona:El nuevo tratado es un destello tardío para un problema generalizado y muy grave. Necesitábamos este ejemplo para demostrar lo lejos que estamos de una buena solución todavía en este asunto".El Titanic naufragó por un accidente. Muchos otros barcos, también considerados tumbas, acabaron hundidos en acciones de guerra. Por eso la lógica comercial, improcedente, remacha el abogado. El Gobierno británico considera un hito "histórico" el tratado y confía en sumar ahora a más países como Canadá y Francia para "dar todavía más protección" a los restos.En el futuro, ahora, la posibilidad de que, en virtud del tratado suscrito, Gran Bretaña y Estados Unidos pongan los medios para parar el desguace del Titanic por parte de la empresa estadounidense.Sin embargo, el hecho es que un tratado internacional está en la cúspide del ordenamiento jurídico los gobiernos británico y estadounidense bien podrían detener las intenciones de la empresa.El escenario de una indemnización podría ser el mal menor para los accionistas de la compañía, puesto que la alternativa sería un caso contra un gobierno. Y para eso, incluso en pecios naufragados en aguas internacionales, ya existen precedentes.