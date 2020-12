El dinero que ganará Norma Palafox en Exatlón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La joven futbolista de Norma Palafox ha decidido dejar a las Chivas de Guadalajara Femenil por segunda vez en su carrera, esta vez parece que será de forma definitiva y se desconoce si su intención sea la de regresar a la Liga MX Femenil de forma profesional; su destino volverá a ser el Exatlón en su versión de Estados Unidos, mismo que transmiten a través de la cadena Telemundo.



De acuerdo con la fuente del programa PQ Peloteros indican que ante su participación dentro del realitty show se estaría embolsando entre 200 y 230 mil pesos mensuales a su cuenta de banco, una cifra que como futbolista es prácticamente imposible de soñar. Aunado a ello están los premios como automóviles, motocicletas y demás que se puede hacer dentro de las pruebas. Aunado a ello un premio económico que se va sumando mientras va pasando de fase, además del que se llevan al ganar el concurso.



De acuerdo con información del portal ‘El Mister’, indican que el sueldo promedio dentro de la Liga MX Femenil está entre los 6 mil y 10 mil pesos mensuales, que al final del año pueden llegar a convertirse en 120 mil pesos, algo que no se acerca a lo que puede ganar con su participación en el Exatlón y que sirve para poder asegurar un futuro que por el momento no le otorga el futbol.



En septiembre de 2018, la misma Palafox confesó que era muy complicado que una mujer pudiera vivir de su participación dentro de la Liga MX Femenil; “No puedo decir que puedo vivir del futbol porque esta liga va iniciando, espero que en algún futuro pueda decirlo, que sea un sostén para todas las mujeres, en un futuro se dará, ahorita no se puede”, estableció.



Sin embargo, recientemente la ahora ex Rojiblanca, Daniela Pulido indicó en su salida durante este 2020 que apenas recibía 4 mil pesos mensuales como salario, de forma que era insostenible s permanencia como Rojiblanca con este salario.



Por otro lado, Palafox ya había mostrado interés (o necesidad) de incursionar en otros ámbitos fuera de la cancha y se sumó como socia de ‘Café 19’, empresa del ramo cafetalero en el cual emprendió junto a otros futbolistas como Miguel Layún, Diego Lainez y Héctor Herrera, así como el exfutbolista Iker Casillas.



“Fuera de la cancha también tengo sueños muy grandes y uno de ellos es el de ser empresaria. Hoy cumplo ese sueño de la mano de Miguel Layún, de Iker Casillas, de Héctor Herrera y de Diego Lainez”, estableció la jugadora apenas en octubre de este 2020.



De esta forma, no sabemos si Palafox regresará a las canchas del futbol mexicano, pero lo cierto es que ha demostrado ser una mujer que lucha por su futuro más allá de su pasión en el deporte.



Con información de Futbol Total