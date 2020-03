El dólar tiene su peor semana desde 1985

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El dólar registró su peor semana desde 1985, luego de que al cierre de operaciones la moneda estadounidense cayera 4.36 por ciento en los cinco días terminados este viernes, de acuerdo con datos de Bloomberg.



En la semana del 23 al 27 de septiembre de 1985, el dólar tuvo un desplome de 5.20 por ciento.



Otro de los descensos relevantes para el billete verde fue en la semana del 16 al 20 de maro de 2009, cuando el dólar retrocedió 3.50 por ciento.



Por otra parte, el peso se depreció este viernes 0.62 por ciento frente al dólar, pero, gracias a los avances logrados en los últimos tres días y a que la divisa verde se apuntó su peor semana desde 1985, la moneda nacional registró su mejor avance semanal desde octubre de 2011.



De acuerdo con datos del Banco de México, la moneda mexicana se apreció en los cinco días 3.81 por ciento que lo ubican en las 23.3250 unidades por dólar. Con ello, también rompió con una hegemonía del dólar de cinco semanas.



En la semana el mínimo del peso frente al dólar se ubicó 22.84 unidades el día jueves, mientras que el máximo lo tocó en las 25.4544 unidades el lunes.



El repunte de los mercados emergentes en capitales y divisas se frenó luego de estos tres días impulsados por una serie de estímulos globales y, en el caso particular del peso, producto de los movimientos en la calificación crediticia del soberano y de Petróleos Mexicanos (Pemex) de parte de S&P, que dio a conocer estas decisiones tras el cierre de operaciones el jueves.



La agencia calificadora S&P rebajó el jueves la calificación de México a 'BBB', dos niveles por encima del grado de inversión. Esta acción siguió de forma subsecuente a Pemex.



La agencia mencionó que esperan un impacto pronunciado a la economía mexicana por el COVID-19, así como por menores precios de petróleo a nivel global .



En datos económicos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la balanza comercial resultó con un superávit en febrero, de 2.91 mil millones de dólares.



En el mercado energético, los precios del petróleo caen, ya que la crisis del consumo mundial como resultado del brote de coronavirus no presionó a las refinerías y los productores a nivel mundial



El WTI pierde 4.03 por ciento, a los 21.69 dólares por barril. El Brent en Londres cae 4.14 por ciento, a los 25.23 dólares por barril.



En el ámbito global, los inversionistas vieron aprobado el plan de estímulos fiscales en la Cámara de Representantes por 2 billones de dólares y ahora será enviado a la Casa Blanca para la firma del presidente Donald Trump.



La velocidad vertiginosa de la desaceleración económica significa que los programas destinados a ayudar a las empresas y a los nuevos desempleados deben salir por la puerta en semanas, no en meses.



Las normas que rigen la mayor parte de la ayuda, dirigida tanto a las corporaciones como a los gobiernos estatales y locales, todavía están en progreso. También quedan dudas sobre el llamado de Trump para que el dinero se destine a individuos entregados dentro de dos semanas.



El indicador de confianza de la Universidad de Michigan cayó a los 89 puntos en marzo, desde los 101 puntos del mes pasado. Este es su mayor descenso desde octubre de 2008.



Las expectativas bajaron a los 79.7 puntos. El panorama para la económica estadounidense para el año cambió dramáticamente en marzo, con la mayoría esperando ahora malos tiempos financieros en todo el país, precisó la institución.



Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional señaló que la economía mundial entró en recesión debido a los efectos de la pandemia del COVID-19.



Con información de El Economista.