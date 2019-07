El doloroso teatro de la vida

“El teatro no puede desaparecer porque es el único arte en el que la humanidad se enfrenta consigo misma”, dijo alguna vez Arthur Miller. Esa línea puede resumir Retrato de mi Madre con Perros (Seix Barral, 2019), la nueva novela de Daniel Rodríguez Barrón.En ella el lector se sumerge en la historia de Jacobo, un hombre que deambula por las calles de CDMX en el 2077. La sociedad se ha consumido a sí misma en un vacío de nihilismo y corrupción tecnócrata que impide la socialización, ya que todos trabajan por medio de sus celulares, alimentando con sus posts a laGran Inteligencia, una especie de red social en la que las memorias, los recuerdos y las emociones son pagados con puntos.En medio de todo eso, Jacobo ha perdido a su madre, una actriz de teatro que se le aparece como un fantasma sediento de venganza como si se tratara de una reinterpretación futurista del Hamlet shakesperiano.Rodríguez opina lo mismo que Miller, ya que para él “el teatro nos pone un espejo y nos obliga a vernos en él”. Esa metáfora del reflejo se manifiesta en las camaleónicas transformaciones que sufre el fantasma de la madre de Jacobo a lo largo de la novela.El universo que se dibuja en el libro es una visión enferma de la sociedad, ya que cada palabra que el autor utiliza está llena de un dolor que recae sobre los hombros de Jacobo y del lector que lo acompaña en su telemaquia, pues también se encuentra en busca de su padre con un destino marcado, como Edipo.Un pesimismo irresoluto e ineludible impregna las calles y los bares en los que entra para protegerse de la soledad. Las drogas como el clonazepam y el whisky le ayudan a sobrellevar esas emociones de pérdida y dolor que se han reforzado por la falta de comunicación.Todos cegados por una total falta de empatía con la persona que avanza a un lado, o la que bebe un café frío en la mesa de enfrente. Una visión exagerada, sí, de la realidad actual, pero no por eso menos cierta, apunta Rodríguez.“En el mundo real tratamos de no molestar a los demás o que ellos vean nuestro fracaso y nuestra tristeza, el ridículo y lo absurdo de nuestra vida. Creo que lo que hace la novela es justo contar aquello que nosotros no queremos ver. En este trabajo de la red social y sus posteos ahí, él escribe sus temores, sus fracasos, sus inseguridades y demás. Porque es un hombre que no se siente a gusto en el mundo en el que vive, es un hombre que no se siente bien ni consigo mismo“Lo que hace la novela y lo que hace el teatro es montar ese espejo y decirnos: esto es lo que hacemos. Intento que mi lector se enfrente a esos momentos de realidad, para verla y nombrarla, y no sólo eludirla como lo hacemos prácticamente todos los días”, comentó.La opresiva imagen de un mundo hecho pedazos a nivel social y emocional, se refuerza con la descripción de nubes de humo y mierda, y sangre y orines que manchan las calles y cubren las paredes de edificios rotos como los corazones de quienes viven en ellos.Un mundo en el que sus habitantes son vigilados por medio de drones, y en el que la información de sus inquilinos fluye como río de sangre digital en las venas de la Gran Inteligencia.“La tecnología sí ha cambiado mucho nuestras relaciones personales. Ahora preferimos hablar a través del celular y mandar mensajes y memes, antes que estar de frente a las personas. En la novela este factor de la tecnología es llevado al extremo porque todos ellos están obligados a trabajar desde el celular, y de postear tal número de veces a lo largo del día. Lo que intenté fue ver el mundo en que vivimos y llevarlo al límite”.En esa escritura de Jacobo hay también un rasgo de liberación y una crítica sobre el oficio de la escritura, sobre la honestidad que debe clavarse en un autor como si fuera la astilla de un hueso roto y hablar sobre todo: lo que está bien y lo que está mal.