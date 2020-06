¿El eclipse Anillo de Fuego del próximo 21 de junio podrá verse en México?

Escuchar Nota

Uno de los fenómenos astrológicos más impresionantes que se pueden presenciar en la Tierra son, sin duda, los eclipses de Sol. Por supuesto, no hay nada como ver un eclipse total de Sol como el que se pudo observar hace casi treinta años, en 1991, en México.Podrá observarse completo (100%) en el norte de la India, en el sur de China, en Pakistán, Taiwán, África Central (principalmente en Yibuti, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur, el sur de la República Centroafricana y en el norte de la República Democrática del Congo), además de países del sur de la Península Arábiga como los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen.Podrá verse parcialmente (entre el 40 y el 90%) en el resto de China y de India; en el sureste asiático en países como Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Tailandia, Laos y Cambodia; en ciertos países de Oriente Medio como Irán, Afganistán y Arabia Saudita; en países de África Central como Uganda, Somalia, Kenia, el centro y sur de la República Democrática Congo y Tanzania; además de Sudán, el Chad y Nigeria.Finalmente, podrá verse de forma muy limitada (entre el 0% y el 40%) en el resto de África, el sureste de Europa (en particular, el sur de Italia y Turquía), en Nueva Zelanda, Singapur, Indonesia y en Australia.El eclipse anular de Sol comenzará en los primeros minutos del amanecer, alrededor de las 5 de la mañana, y lPor desgracia, este impresionante fenómeno natural no podrá ser visto desde ninguna zona de México y tendremos todavía que esperar otros cuatro años para poder presenciar un eclipse de Sol en nuestro país., no cubre completamente la circunferencia del Sol. Así, queda un anillo alrededor de nuestro satélite y parece que hay, en el cielo, un impresionante círculo o anillo de fuego.Es decir, hace más de cuatro mil años. Al parecer, los astrónomos del reino, Hsi y Ho fallaron en predecir este fenómeno y eso les costó la vida. Por suerte, ahora podemos predecirlos con absoluta certeza y ya no existen las mismas tiranías con astrónomos y meteorólogos…