El eclipse que salvó la vida de Cristóbal Colón en su cuarto viaje a América

Son muchos los historiadores que coinciden en que, el primer navegante europeo que llegó a América, fue un hombre sumamente astuto.Pese a que tenemos pocas certezas sobre su vida, hay consenso en que, tanto a conseguir lo que buscaba como a salvarse de aprietos y necesidades.Una de esas ocasiones se dioY para lograr lo que quería de los nativos de la isla recurrió a sus extensos conocimientos astronómicos.Colón partió en 1502 hacia América con el propósito de hallar un estrecho marítimo hacia Asia.Pero, lo que les impedía continuar.Así queNo era la primera vez que Colón llegaba a esta isla ni tampoco la había llamado así.El navegante llegó allí en 1494 y la bautizó como la isla Santiago. Sin embargo, nunca se refirió a ella con ese nombre en su diario del cuarto viaje. Siempre usó Jamaica.Esa denominación deriva del nombre original de los aborígenes arahuacos que es Xaymaca o Yamaya que significaEl genovés envió a un grupo, comandado por uno de sus colaboradores, en canoa a la isla La Española en busca de ayuda para rescatarlos.Mientras esperaban consiguió intercambiar con los nativos algunas de sus posesiones por comida. Sin embargo,Las memorias de Méndez de Segura y detalles de este último viaje fueron publicadas en 1825 por Martín Fernández de Navarrete en el libro “Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV”.Si querían sobrevivir, tenían que hacer algo. Y, justo el día extra de ese año bisiesto.Y el navegante sabía por sus estudios que no sería cualquier eclipse, sino. Podía presentarlo como un castigo divino del cual los nativos no podrían escapar.“Colón era un genio del engaño. Y esta era una idea salvadora”, le dice a BBC Mundo Antonio Bernal, divulgador científico del Observatorio astronómico de Fabra, en Barcelona, España.El episodio está extensamente narrado en el libro “El Memorial de los Libros Naufragados”, del historiador inglés Edward Wilson-Lee, sobre el que puedes leer más en el link que sigue.Según el relato de Méndez, “Él (Colón) hizo llamar a todos los caciques y les dijo que se maravillaba de que no le llevaran comida como solían, sabiendo, como les había dicho, que había venido allí por mandato de Dios”.Les dijo “que”.Colón reforzó la idea de quey se fueron muy espantados y prometieron que le traerían siempre de comer“, dice el libro de Fernández de Navarrete.Colón sabía a qué hora empezaba el eclipse y que la Luna se volvería roja.Entonces cuando apareció en el cielo ya se vio parcialmente oscura.Esto se debe a que la luz solar no llega directamente a la Luna, sino que parte ella es filtrada por la atmósfera de la Tierra y os colores rojizos y anaranjados se proyectan sobre el satélite natural.¿Pero por qué estaba Colón tan seguro de que habría un eclipse?Cristóbal Colón tenía muchos conocimientos a su haber: sabía de navegación, hablaba varias lenguas, y “tenía una escritura muy bonita”, según cuenta Consuelo Varela, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de España.“Él era un hombre con una gran capacidad y un ansia de conocer y aprender. Quizás la característica que resaltaría de Colón es su empeño en saber las cosas”, le dice a BBC Mundo la historiadora española experta en temas americanos y en Colón.Pero sobre todo, agrega Bernal.El Almirante era un aficionado a la astronomía y se sabe que en sus viajesEste fue confeccionado por el astrónomo y matemático alemán Johann Müller (1436-1476), cuyo apodo era precisamente, que proviene de la traducción latina del nombre de la ciudad alemana donde nació: Königsberg y que significa (Montaña real o Montaña Regia).Los calendarios y almanaques impresos eran extremadamente populares en los siglos XV y XVI y proporcionaban a la gente los conocimientos básicos necesarios para planificar sus rutinas diarias.El almanaque de Regiomontano, en particular, era muy utilizado porque sus cálculos eran muy precisos.Su creador registró varios eclipses de Luna y su interés lo llevó a hacer la importante observación de queIncluso en 1472 observó un cometa, 210 años antes de que el astrónomolo viera “por primera vez”, destaca la Universidad de Glasgow en sus archivos y colecciones especiales, que cuenta con una copia de este calendario impreso en 1482.Se trataba de una ayuda indispensable para cartógrafos, navegantes y astrólogos.Fue esa la herramienta que, hasta que en junio de ese año finalmente llegaron los refuerzos que tanto esperaban.