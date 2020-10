El Ejército sigue ‘preparado’ para defender a EU tras positivo por Covid-19 de Trump

Escuchar Nota

Washington.- Las Fuerzas Armadas de EU permanecen preparadas para defender el país y sus intereses, después de que se supiera este viernes que el presidente estadounidense, Donald Trump, había dado positivo en la prueba de Covid-19, lo que no ha afectado "los niveles de alerta" del Pentágono.



Un portavoz del Departamento de Defensa de EU, Jonathan Hoffman, señaló en un comunicado que no ha habido ningún cambio en "los niveles de alerta": "El Ejército de EU permanece preparado para defender nuestro país e intereses. No hay ningún cambio en la disposición o capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestro comando nacional y estructura de control no están afectados de ninguna manera por este anuncio".



Trump anunció en la madrugada de este viernes que él y la primera dama, Melania Trump, habían dado positivo por coronavirus, y actualmente presentan síntomas leves.



Coincidiendo con este anuncio dos aviones militares E-6B Mercury, conocidos coloquialmente como "aviones del Juicio Final", con capacidad para lanzar misiles balísticos intercontinentales, fueron vistos en el cielo, según medios de comunicación locales.



A ese respecto, Hoffman explicó que los E-6B estaban volando en el marco de misiones que estaban planeadas con anterioridad y que cualquier coincidencia temporal con el anuncio del presidente fue "puramente casualidad".



Por otro lado, el portavoz indicó que el secretario de Defensa, Mark Esper, y el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU. se reunieron con Trump el domingo en un evento en la Casa Blanca y, dentro de los preparativos de un viaje internacional, el primero dio negativo en las pruebas de coronavirus el lunes y el miércoles de esta semana.



Aun así, Esper se someterá de nuevo al test, mientras que Milley lo hizo esta mañana y dio negativo.