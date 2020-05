El elenco de Game of Thrones esta de luto; fallece el actor B.J. Hogg

Escuchar Nota

"Era un gran hombre, con una gran personalidad y un actor excelente. Su familia debe estar devastada y mi corazón está junto a ellos. Era una las personas más agradables que conozco, es una gran pérdida", afirmó Geoff Stanton, agente del actor



La causa de la muerte no ha sido revelada, según informa BBC News.en la primera temporada de la exitosa serie de HBO. También participó, junto a Gillian Anderson ("Expediente X") y Jaime Dornan ("Cincuenta sombras de Grey") en la aplaudida serie británica "La caza".En su país natal, Irlanda del Norte, fue un rostro muy popular al protagonizar durante más de 20 años en la comedia de la BBC "Give My Head Peace" donde interpretaba a un pintoresco personaje conocido como Big Mervyn.Hogg también tuvo pequeños papeles en las películas "City of Ember: En busca de la luz" y "Hunger" de Steve McQueen y protagonizó en 1996 el "Dance Lexie Dance", que estuvo nominado al Oscar.