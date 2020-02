El enfado de Mbappé tras ser sustituido en la victoria de PSG ante Montpellier

Escuchar Nota

Mal Mbappé. Muy mal. En estas cosas es que se le nota la edad y también, hay que decirlo, la influencia de Neymar. pic.twitter.com/RcI5k3QnSF — Dosis Futbolera (@Dosis_Futbolera) February 1, 2020

El París Saint-Germain reforzó su liderato en lagracias a una goleada 5-0 sobre el, quinto clasificado y que jugó casi todo el partido en inferioridad numérica, este sábado en la 22ª jornada del campeonato francés, en un partido marcado por el enfado de Kylian Mbappé tras ser sustituido.Los goles del español Pablo Sarabia (minuto 8) y del argentino Ángel Di María (41), además de un tanto en contra de Daniel Congre (44), habían dejado el partido muy encarrilado para elya en la primera mitad.Tras el descanso, con todo a favor, Mbappé (57) y Layvin Kurzawa (65) cerraron una tranquila goleada en el Parque de los Príncipes.El triunfo pudo haber sido mayor, pero en los últimos instantes se anuló un tanto por fuera de juego al uruguayo Edinson Cavani, que tras frustrarse su salida en el mercado de enero se reincorporó a los planes de Thomas Tuchel, que no contó con él en los últimos duelos por las dudas que existían sobre su futuro.Todo había quedado ya muy complicado para elcuando se quedó con diez jugadores en el 17 por la expulsión del arquero Dimitry Bertaud, que vio la roja por tocar con la mano fuera del área para cortar un ataque de los locales.El defensa Joris Chotard dejó alcon nueve ya en el 88, por una segunda amarilla.El París Saint-Germain continúa en racha y encadena un sexto partido consecutivo con victoria, teniendo en cuenta todas las competiciones."Estoy muy contento por esta nueva victoria. Vencimos 5-0, sin recibir ningún gol y sin dejar al adversario hacer ocasiones, cerramos los espacios de manera disciplinada. Contra el Montpellier nunca es fácil, habían recibido cinco tantos en ocho partidos y ahora les hemos derrotado 5 a 0", celebró Tuchel.En la tabla de goleadores de la, Mbappé suma 14 este curso e iguala en cabeza con Wissam Ben Yedder (Mónaco).Mbappé protagonizó el incidente del partido cuando fue cambiado en el 69 por el argentino Mauro Icardi. El campeón mundial francés se enfadó por esa sustitución y se le vio discutir airadamente con su entrenador Thomas Tuchel."No son unas imágenes buenas, pero no somos el único club que vive ese tipo de reacción", estimóal ser preguntado por ese momento después del partido."No estoy enfadado, pero estoy triste porque no es necesario", señaló.Por su parte, Pablo Sarabia sigue reivindicando su papel en el plantel de estrellas del equipo de París, después de marcar esta semana en el triunfo 2 a 0 en Pau (3ª división) en los octavos de final de la Copa de Francia.El público de París pudo aplaudir a Sarabia cuando fue sustituido en el 69 por Cavani, que recibió igualmente una ovación en su entrada al campo, que mostró que ladel uruguayo sigue intacta.Con información de Canal RCN