Él era Rodolfo Cruz; trabajaba en Elektra y murió por Covid-19

“Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias, denunciamos a Grupo Salinas por negligencia patronal”, dice una joven en el video.



, una de las empresas de Grupo Salinas que no ha cerrado pese a la contingencia sanitaria, y murió a consecuencia del Covid-19.y tenía 30 años de edad cuando trabajaba en el área de cobranza de Elektra.Por su muerte, sus compañeros denunciaron la falta de sensibilidad de la empresa de Grupo Salinas, ya que a pesar de la contingencia por el Covid-19 Elektra no ha cerrado., Elektra continua abierta al público, mientras que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha evidenciado esto., los alumnos aseguran que la empresa de outsourcing para la cual trabajaba Cruz Juárez negó a su personal el trabajo remoto.Por ello, solicitaron a la comunidad de estudiantes que trabajan parao cualquier otra empresa que expone su salud a “alzar la voz” y denunciar ante autoridades.A su vez, solicitaron apoyo a la UACM para apoyar a la familia del joven con los gastos funerarios.