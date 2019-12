Él es el youtuber de ocho años que gana 26 mdd al año

Ciudad de México.- Ryan Kaji, una estrella de YouTube de 8 años, ganó 26 millones de dólares el año pasado, según publicó el miércoles la revista Forbes, que lo vuelve a colocar en la cima de la clasificación de los youtubers que más dinero ganaron.



Su canal Ryan's World, ganó dicha cantidad de dinero entre junio de 2018 y junio de 2019. Es el segundo año consecutivo que el joven tejano encabeza la lista de Forbes , después de que su canal ganara 22 millones de dólares en el período anterior.



Ryan fue uno de los primeros niños en aparecer en videos de "unboxing", donde se lo ve abriendo y jugando con juguetes empaquetados. Su carrera comenzó en 2015, cuando tenía tres años. Según Tubefilter, el sitio web, la familia comenzó a hacer videos después de que le preguntó a su madre: "¿Cómo es que no estoy en YouTube cuando todos los otros niños lo están?". El canal cuenta con 22.9 millones de suscriptores.



Originariamente, el canal se llamó "Ryan ToysReview" ("Reseña de juguetes de Ryan"). Varios de sus videos superaron los mil millones de visionados, y en total su canal se acerca a los 35 mil millones de reproducciones desde su creación, según el sitio especializado Social Blade.







El canal del niño tuvo que cambiar su nombre después de las quejas de una asociación de consumidores, Truth in Advertising. El organismo denunciaba que en los videos de Ryan no se indicaba si estaban pagados por marcas para promocionar sus productos.



"Ryan's World" también ha cambiado parte de sus contenidos, al pasar a ofrecer videos pedagógicos y educativos.







En la clasificación de Forbes, Kaji está por delante del canal Dude Perfect, animado por un grupo de tejanos que logran hazañas improbables como encestar una pelota de básquetbol desde arriba de un edificio o desde un helicóptero.



Dude Perfect obtuvo 20 millones de dólares entre el 1 de junio de 2018 y el mismo día de 2019. En tercer lugar está la niña de 5 años Anastasi Radzinskaya, de Rusia, que ganó 18 millones de dólares.