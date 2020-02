El escalofriante capítulo final de Don Ramón

Escuchar Nota

“'Corten, se queda', dijo el director y esa fue la última escena de Valdés. Varias personas lo tomaron como una despedida", señaló Villagrán.



El artista, quien falleció como consecuencia de un cáncer de estómago, se robó el corazón de la audiencia latinoamericana que lo recuerda hasta este 2018. A propósito del aniversario de su muerte, el actor Carlos Villagrán, quien dio vida a Quico, reveló cómo fue la última escena que protagonizó su compañero en la serie ‘¡Ah, qué Kiko!’ exactamente un año antes de su muerte.En diálogo con una cadena televisiva mexicana, Villagrán recordó el miércoles 7 de noviembre del 2018 que la escena audiovisual en el programa que grabaron juntos para una productora venezolana. “En la escena, Kiko desafía a una amigo y le dice: ‘A que no te animas a entrar en un cementerio en la noche’.Efectivamente, ingresan al panteón. Pero Don Ramón se preocupa porque Kiko no regresa y va a buscarlo”, comenta el actor. Lo siguiente en la escena son los pasos de Don Ramón hacia una bruma blanca. Poco a poco se va alejando hasta que desaparece totalmente.Aunque le diagnosticaron cáncer de estómago en 1986, dos años antes de su muerte, el actor estaba en pleno tratamiento y continuaba su gira artística por Latinoamérica. Valdés retomó su carrera actoral después de siete años de haberse separado de ‘El chavo del 8’ por diferencias con Florinda Meza, pareja de Roberto Gómez Bolaños.En 1987, su compañero, Villagrán lo invitó a unirse al elenco de la corta serie en la que cambió el nombre a '¡Ah, qué Kiko!', pues no tenía los derechos de autor de la serie. Junto con él recorrió varias ciudades y Lima fue la última que pudo visitar antes de que la metástasis invada su organismo. De regreso a México, su salud empeoró y falleció a los 64 años.A su entierro, en agosto de 1988, lo acompañó su público y varios de sus colegas de ‘El Chavo del 8’, como Angelines Fernández, quien interpretó a Doña Clotilde, Édgar Vivar, el Señor Barriga y Rubén Aguirre, el profesor Jirafales.