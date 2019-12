El Estado laico es intocable, ataja López Obrador

“Considero que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio, creo que eso se resolvió: la separación del Estado y de la iglesia. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No considero que modificar este principio ayude, al contrario, ya en su momento hubo confrontación, eso motivó hasta una invasión extranjera, entonces no nos metamos en ese terreno”, señaló López Obrador.



“Va a quedar establecido en la Constitución, y va a quedar por escrito que las partidas para ellos, sean prioritarias, es decir, que nunca se reduzca, se elimine del presupuesto, que tenga caracter obligatorio el que siempre se tenga los recursos, porque no se trata sólo de garantizar derechos, sino que tengan sustento o apoyo presupuestal”, agregó.

La modificación constitucional que propuso la senadora de Morena,, paraque está definido en la Constitución, no sería algo que ayude, ya que en su momento eso generó confrontación, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.En su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario señaló que la propuesta de la senadora zacatecana es a título personal, yAunque la legisladora tiene derecho a presentar propuestas, ya que además de trata de un, es un tema que no debe tocarse, apuntó.Aseguró que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, ya que ello significa también, “porque a veces se piensa que el Estado laico es un principio anti religioso, pero no, es garantizar las libertades de creyentes y de no creyentes, nada más que no relacionar los asuntos de las iglesias con lo que corresponde al Estado”.Llamó a que se polemice, pero se “piense bien”, y no se auspicie nada que signifique confrontación.Detalló que las modificaciones constitucionales que sí promoverá su gobierno será el derecho a lapara estudiar cuando no se tengan los recursos económicos suficientes.