El ex de Miguel Bosé hace turno doble de trabajo en una residencia de ancianos

"No sé por qué Nacho accedió durante tantos años ser el siervo de Miguel. Puede que estuviese muy enamorado o se sintiese como preso". Carmen Rigalt

de esta nueva etapa que empezó la pasada semana. Es un año difícil para el cantante, pues el fallecimiento de su madre Lucía el pasado 24 de marzo, le ha dejado tocado. Hay quien atribuye a ese estado los tuits conspiranoicos del cantante que tanta polémica han generado en los últimos meses. Aunque vive al otro lado el charco, actualmente se encuentra en España,El programa fue un repaso a lo trayectoria musical y familiar de Bosé, y puso un foco especial en sus relaciones sentimentales.En 1981, Julio Iglesias entrevistó a Camilo Sesto. "Yo fui su primer productor, el primero que creyó en Miguel", presumió el segundo en aquel encuentro entre estrellas.En efecto, así fue. Camilo, amigo de Lucía Bosé, estuvo detrás de "Soy" y "Forever por you", las canciones del primer single de Bosé, publicado en 1975. Pasó sin pena ni gloria.Todo cambió el 26 de abril de 1977. Bosé se presentó en "Esta noche, Fiesta", el legendario programa presentado por Íñigo. A sus 21 años, cantó "Mi libertad" (muy oportuno, pues estamos en la Transición), "Eres todo para mí" y el que será el primer sencillo de su primer elepé, "Linda".En aquella primera actuación vistió pantalones, pero más adelante recurrió a las mallas, una prenda que Luis Miguel Dominguín consideraba femenina y no le gustaba que llevase. Y eso lo decía un torero que portaba habitualmente medias rosas...En primera fila, sentados en la misma mesa Lucía Bosé y el propio Luis Miguel, sus padres, contemplan la actuación de Miguel en "Fiesta". Llevaban nueve años separados tras trece años como pareja. Fueron los líos de falda de "El torero" (así se refería Lucía a su ex) los que acabaron con la relación. Tuvo algún romance sonado, como aquel con Ava Gardner. Pero el detonante, según recordó ayer Carmen Lomana, fue que pilló a Luis Miguel con su prima Mariví Dominguín en el chalet de Somosaguas. Y no dudó en prenderle fuego. A la casa. Afortunadamente, el incendio pudo ser controlado.En el programa se dijo que, durante aquella actuación de Miguel en el programa de Íñigo, el torero y la actriz no se dirigieron la palabra. El arriba firmante puede asegurar que no fue así, porque en su día se lo contó la propia Lucía Bosé. En un momento dado, cuando realiza una coreografía junto a siete bailarines en "Eres todo para mí", el diestro le preguntó a su ex. "¿Pero tú sabías que bailabas?". "Pues claro que lo sabía. Lo he criado yo. Tú no lo sabías porque no lo conoces", le espetó la actriz.Revista "Doña", año 1977. Portada con foto de Miguel Bosé y este titular: "No soy homosexual". Al final de ese año, el hijo de Luis Miguel reveló que llevaba saliendo siete meses con Ana Obregón. Pero muchos periodistas creyeron que se trataba de un montaje y los rumores persistieron. Él siempre ha defendido que estuvieron juntos "casi cuatro años".Lydia Lozano sostuvo ayer que aquella relación fue "una relación de marketing". Tuvo dos beneficiados. Él ahuyentaba los rumores de homosexualidad. Ella se hizo conocida. "Miguel siempre ha jugado con la ambigüedad. Es difícil salir del armario", insistió Lozano. Carmen Lomana replicó que ella sí cree que aquella relación fue verdadera.Se recordó que otra mujer aseguró, en una revista, que fue ella la que desvirgó a Bosé. La cantante y actriz Amanda Lear. Ella contó que los padres estaban preocupados por si era homosexual y provocaron ese encuentro. El cantante lo confirmó tiempo después, al decir que había conocido el sexo con Amanda Lear ¡y con David Bowie! De su relación con este último, de existir, no se habló más que este titular. Por el cantante sabemos que su primera relación sexual fue los 14 años (es decir, en 1970). Así lo contó en una revista en agosto de 1978, pocos meses antes de que Amanda Lear se anotase ese tanto.Se apuntó como primer novio conocido aasegura el cantante. Se refiere a que lo ha pescado para su cuerpo de baile. De hecho, Duato y otros bailan junto a Miguel en 1979 en el programa "Aplauso" todo un hit, "Súper Supermán". Años después,y "uno de mis mejores amigos". "Nos gustamos desde el primer momento", reconoció el bailarín, que recordó como un tiempo muy feliz aquel que vivieron juntos en Nueva York. "Fue un gran amor y muy tormentoso. Los dos se quisieron y sufrieron mucho. Sobre todo, Nacho", reveló Lomana.En la primavera de 1985 conoció ay, según el programa, hicieron muy buenas migas.Ya en la segunda mitad de los años 90 llegó el escultorMuy discreto con los medios de comunicación, atendió la llamada de "Hormigas blancas". Contó que los cuatro hijos han estado juntos recientemente en Madrid, después de que cada miembro de la pareja se quedase con dos tras la separación.Dijo encontrarse bien ("seguimos igual que siempre"), pero los colaboradores del programa precisaron que no era exactamente así. Su situación actual se presentó como complicada. Trabaja de cocinero enreconoció a la redactora del programa que lo llamó, atribuyendo ese cansancio a ese turno exigente.Fue muy amable con la periodista que lo llamó, pero se vio desde el principio de la breve conversación que no tenía interés en la conversación: "No he firmado nada, pero no hablo porque no quiero", quiso precisar, aclarando queTambién confirmó que ya se ha fijado una nueva fecha para el juicio sobre la custodia, puesto que el primeroLa periodistacomo pareja de Bosé. Aseguró no entender el comportamiento de la ex pareja del cantante.