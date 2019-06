El faraón se queda en el desierto

Los Ushabti

Evento

Piezas

Ante la gran respuesta del público fronterizo, la exposición Tutankamón: la tumba, el oro y la maldición que se encuentra en el Centro Cultural Paso de Norte (CCPN) se extenderá durante dos meses.La exhibición del esplendoroso Egipto faraónico se inauguró el pasado 29 de marzo y estaría vigente hasta el 29 de junio, pero debido al éxito entre los más de 40 mil visitantes, se extendió hasta el 31 de agosto.La exposición transportará a los visitantes a la experiencia faraónica, los ritos funerarios y el misticismo que rodea la muerte del antiguo faraón.La Subsecretaría de Cultura Zona Norte presentará en la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Paso del Norte y en sus exteriores la exposición compuesta por más de 200 piezas, de las cuales 30 son originales y el resto réplicas exactas y autorizadas por el Museo de El Cairo. La muestra tiene la finalidad de dar a conocer uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX.Entre las piezas se encuentran artículos, muebles, joyería y otros tesoros que tienen la misma medida que los originales, hallados en el Valle de los Reyes en 1922 por los científicos Howard Carter y George Herbert, que se exhiben el Museo Egipcio de El Cairo.Es por esto que la empresa History Time decidió reconstruir las piezas del descubrimiento de Carter y Herbert y así permitir que el público de cualquier lugar del mundo conocer el contenido histórico y místico de Tutankamón.Tutankamón: la tumba, el oro y la maldición tiene la curaduría de los museógrafos Giacomo Cantini y Gianluca Salvadori, quienes mantienen las piezas originales y las réplicas que fueron producidas por expertos en la Toscana, Italia, en su mayoría elaboradas en cobre, plata y algunas terminadas en chapa de oro, así como piedras semipreciosas.Del montaje, que se divide en cuatro secciones a lo largo de un recorrido que se desarrolla en una superficie de entre 500 y 800 metros cuadrados, destacan la máscara funeraria, los sarcófagos antropomorfos de oro, el trono, la momia con toda su colección de joyería, la diadema real, las estatuas, el gran tesoro, la efigie de Anubis y los vasos cánopos.El primer módulo aborda el cúmulo de riquezas en un sarcófago, el segundo los tesoros que el faraón se llevó a la tumba, el tercero la cámara mortuoria y el proceso de momificación, y el cuarto la maldición que, dicen, cayó sobre el equipo de Carter.A través de este acervo y escenificaciones sumamente didácticas, así como vídeos, fotografías y audio guías, se recrean los espacios que imitan los originales y que muestran la cultura mortuoria, la vida cotidiana, las deidades y ornamentos del antiguo Egipto.Esta muestra ha viajado por México desde 2014, visitando la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, y Zapopan. En Ciudad Juárez se exhibirá desde el viernes 29 de marzo en un horario de de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., con un costo de entrada de 80 pesos; menores de 14 años, estudiantes y maestros con credencial, 65 pesos; y entrada sin costo para menores de seis años y para personas con discapacidad.Los miércoles serán de entrada libre para el público en general de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y los boletos se pueden conseguir en la taquilla del Centro Cultural Paso del Norte.Entre las piezas originales se encuentran los Ushabti, que son pequeñas estatuas que podían ser elaboradas en diferentes materiales: piedras semipreciosas, madera o terracota. Un Ushabti se puede entender como un esclavo del Faraón. Mediante estas figuras se puede llegar a comprender la importancia que los antiguos egipcios le daban a los rituales de muerte.Centro Cultural Paso del NorteTermina el 31 de agostoLunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.Costo: 80 pesos; menores de 14 años, estudiantes y maestros con credencial, 65 pesos; y entrada sin costo para menores de seis años y para personas con discapacidad. Entrada libre para el público en general los miércoles de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Horario de venta de boletos: de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.,incluyendo días festivos, en la taquilla del Centro Cultural Paso del Norte- Un sarcófago antropomorfo de cinco metros de altura- Un set con la representación del proceso de embalsamiento- Una reproducción del rostro del faraón elaborado a partir de la momia y con la representación de una escultura del faraón Tutankamón en tamaño real- Un diorama del descubrimiento de la tumba. Éste representa a Evelyn Beauchamp, Howard Carter y George Herbert en el momento del descubrimiento de la tumba de Tutankamón al introducir una vela y mirar el tesoro del faraón- La reproducción exacta de la tumba del faraón, donde el visitante podrá introducir y conocer el interior de la misma, observando el sarcófago de granito y el aspecto interior de la tumba con las pinturas a tamaño real- Un trono de cobre chapado en oro de 24 quilates- Una momia en cobre chapada en oro de 24 quilates- Ocho vasos cánopos en terracota, resina y alabastro- 21 amuletos, incluyendo seis originales