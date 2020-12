El FBI intenta resolver el ‘rompecabezas’ de la explosión en Nashville

Escuchar Nota

"Puede que tardemos uno o dos días en restaurar todas las comunicaciones", calculó este sábado el jefe de Bomberos de Nashville, William Swann, en la rueda de prensa.



"Los agentes literalmente corrieron hacia el peligro (...) y creemos que es por eso por lo que no se perdieron vidas en este acto atroz", afirmó Cochran.



"Nashville está seguro", recalcó el jefe de la policía local, John Drake, en la rueda de prensa.



El FBI trataba este sábado de resolver el "rompecabezas" de quién llevó a cabo y por qué la explosión de este viernes en el centro de la ciudad estadounidense de Nashville, con más de 500 pistas por investigar y varias personas a las que interrogar, mientras insistía en que no se esperan nuevos ataques en la ciudad.Un día después de que una autocaravana con una bomba estallara en el centro de la llamada "Ciudad de la Música" y dejara tres heridos leves y al menos 41 edificios dañados, las autoridades seguían peinando una amplia zona por la que se extendían los escombros generados por la explosión."Es una escena del crimen masiva, es todo un desafío. Es como un rompecabezas gigante que ha creado una bomba", afirmó este sábado el fiscal federal por el distrito central de Tennessee, Don Cochran, durante una rueda de prensa.El diario local The Tennessean y la cadena CBS News aseguraron este sábado que las autoridades habían identificado a un posible sospechoso del ataque, y que habían acudido a una vivienda en un barrio del sureste de la ciudad para interrogar a uno de sus residentes.En la rueda de prensa de este sábado, sin embargo, las autoridades no quisieron confirmar ese extremo, e indicaron únicamente que han recibido más de 500 pistas de distintos ciudadanos desde que este viernes pidieron ayuda para encontrar a los responsables del suceso.Las autoridades tampoco quisieron especular sobre los aparentes restos humanos que encontraron este viernes en la zona de la explosión, que están analizando los forenses.Una de las pistas que siguen el FBI y el resto de agencias federales, estatales y locales implicadas en la pesquisa es, según la cadena CNN, la posibilidad de que el ataque tuviera como objetivo perturbar las telecomunicaciones en la zona.La autocaravana estalló cuando estaba aparcada frente a un edificio de la empresa de telecomunicaciones AT&T, lo que provocó la interrupción del servicio de telefonía fija y celular de miles de personas en todo el estado de Tennessee, y en partes de los vecinos Kentucky y Alabama.La explosión se produjo hacia las 06.30 hora local (12.30 GMT) del día de Navidad, media hora después de que la Policía respondiera a una llamada que alertaba de disparos en la zona del centro de Nashville.Seis agentes de Policía se desplazaron al área y no vieron ninguna señal de un tiroteo al llegar, pero se dieron cuenta de que había un vehículo sospechoso aparcado enfrente del edificio de AT&T.La autocaravana emitía una grabación que avisaba de que una bomba explotaría "en los próximos 15 minutos", por lo que los agentes se apresuraron a ir tocando puerta por puerta en todos los edificios para evacuar a los vecinos.Uno de los vecinos de la zona, Buck McCoy, se despertó con su apartamento destrozado y no consiguió encontrar a su gato antes de tener que marcharse, por lo que este sábado planeaba volver a buscarlo.Las autoridades han pedido no acercarse al centro de Nashville, pero también quieren evitar que cunda el pánico en la ciudad, y este sábado subrayaron que no tienen indicios de que pueda haber más "amenazas de explosión" en la ciudad.Algunos expertos advirtieron de que la investigación podría llevar semanas o incluso meses, ya que no sólo es necesario encontrar a un culpable y determinar por qué planeó la explosión, sino también cómo se produjo el suceso y qué tipo de explosivo se utilizó.Mientras, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, envió una carta este sábado al presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, y le pidió que emita una declaración de emergencia con motivo de la explosión.Esa declaración permitiría desbloquear fondos federales para reconstruir el centro de Nashville, y los "muchos edificios históricos" afectados por el suceso, según Lee.