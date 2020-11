El feminismo es una trenza: María Elena Ríos

Escuchar Nota

Habían transcurrido 14 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia (6 de abril), cuando se dio a conocer la captura de Javier Vera Carrizal, exdiputado y empresario, señalado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra María Elena Ríos. La joven oaxaqueña dice que fuera de eso su caso se encuentra estancado por la pandemia."Lo terrible es que no soy la única, día con día hay más casos, entonces este tipo de violencia se convierten en no prioridades, porque la prioridad es la salud; y yo estoy de acuerdo con que es importante el sector salud, pero creo que también... no creo, es muy importante que se le siga dando seguimiento a los procesos legales que han quedado afectados a raíz de la pandemia”, agregó.Comentó que le da mucha impotencia saber que el quinto agresor está libre, como si nada.Aún con la justicia detenida por la pandemia y la violencia contra las mujeres en ascenso durante 2020, María Elena considera que el feminismo y sus luchas tampoco se detuvieron.El coronavirus opaco mucho al movimiento feminista, pero eso no significa que lo haya apagado, al contrario, creo que estamos las mujeres en ese proceso de generar ideas para que el movimiento lejos de opacarse vuelva al irradiar, porque es algo que se ha dado desde muchísimas generaciones y ha sido tan importante este año”, afirmó.La comunicóloga por la UAM Xochimilco definió el feminismo, del cual no había reflexionado mucho antes de su agresión.María Elena sigue luchando también por recuperar su tranquilidad mental, pues el encierro por covid-19 le provoca episodios de depresión.Yo no estoy bien, sin embargo, cuando se acercan y me dan el poder de hablar es tengo que decirlo de una manera lo más certera posible, para que me puedan escuchar y me puedan entender, porque a través de mí se pueden sentir identificada muchísimas mujeres; y no solo las mujeres, sino que la población en general puedan comprender este tipo de frustraciones, de violencia y todo lo que implica estar en este tipo de procesos”, afirmó.Con información de Excélsior