El feminismo llega a la cárcel de mujeres

“Yo le digo: ‘Estoy bien, no te preocupes’, pero igual le pido que si desaparezco, no me busque. Quiero que me recuerde bien, no en cachitos. Ayer, por ejemplo, me fui a Tepoztlán y ella me dijo: ‘Cuídate mucho. Si llega el momento, provoca algo para que ahí tú quedes’. Se va a escuchar fuerte, pero es mejor a que te estén torturando, prestarte a que te estén haciendo cosas”.

“Yo escuché del paro de mujeres en la televisión, pero obviamente aquí no se puede hacer, porque es un movimiento en contra de los feminicidios. La directora me dijo que si yo hacía esto sin custodias, se podía salir de control y me lo iban a echar a perder”, dice.

“Si ellas van a hacer un paro, ¿por qué no vamos a hacer algo aquí? Que la sociedad vea que no somos malas”, expresa la mujer.



“Rogué para una cita de terapia y me dijeron que en ocho días, pero de aquí a que llegaba el día, yo ya me colgaba”, lamenta.



“Andaba toda desanimada. Dijeron que para qué, si lo que ellas opinen a nadie le importa”.



Hija de Liliana Yépez, quien está en reclusión desde hace ocho años, es una bailarina que trabaja como recepcionista en un restaurante de Polanco.Aunque nunca ha participado en una, observó directamente a las manifestantes desde el interior de una tienda de ropa en las calles del Centro Histórico; además, también presenció la coreografía de Un violador en tu camino, y si hay un rasgo que define a Vanessa es su amor a la danza.Desde su domicilio, en la zona centro de la Ciudad, Vanessa dice que han hablado de la posibilidad de que ese contexto de violencia las alcance, ya que a diferencia de otras mujeres, si ella desaparece, su madre no podría buscarla.Durante un día de visita, a las dos se les ocurrió la idea de queVanessa le mostró la letra original para que la readaptara y no pareciera un señalamiento directo a las autoridades del penal; no obstante,Sentada en las mesas del patio de la prisión, con una carpeta en el regazo, La Maestra revela estar alarmada por las noticias que ella y sus compañeras ven en la televisión.Mientras muestra la hoja en la que solicitó el permiso, cuenta que la directora le había advertido que,Liliana Yépez lleva ocho años en prisión; afuera, su hija lucha por mantenerla motivada e informada sobre lo que ocurre con las mujeres.Al narrar esto, otra mujer se acerca a la mesa: quería saber qué se organizaba. Se presenta y dice llevar 17 años en prisión por el delito de homicidio. Tras mostrar su interés en el performance, recuerda con nostalgia cuando ella y otras mujeres, ahí mismo, quemaron colchones y cobijas con el objetivo de exigir mejores derechos.A lo lejos, unas cuantas reclusas, entre ellas quizá la más conocida, Juana Barraza Samperio, conocida como La mataviejitas, disfruta del horario de visita, en el que se vende comida mientras los niños juegan en un patio y otras mujeres se abrazan con sus parejas, platican y comen en familia.Aquel día, La Maestra no recibió visita de su hija, quien es la única que no ha dejado de ir a verla cada fin de semana. En la charla aprovechó para narrar el problema de salud mental que persiste entre las mujeres en reclusión. Desmotivada por no conseguir que se reabra su carpeta de investigación, ha contemplado el suicidio.Desde hace un mes ha pedido apoyo sicológico a las autoridades del penal, pero a la fecha no ha recibido ninguna atención.Ella afirma, sin embargo, que es consecuencia de una relación de codependencia amorosa. Antes de pisar la cárcel, tenía una pareja con problemas de alcoholismo que le pegaba y le quitaba su dinero. La Maestra tenía mototaxis en el oriente de la capital.En 2010 secuestraron a su tía, y días más tarde, durante una discusión con el sujeto, éste le confesó haber sido el autor del crimen, junto con un familiar.Liliana, confiando en las instituciones de justicia, fue a denunciar esta conversación al ministerio público, pero al paso de las semanas fue ella la que terminó presa por el hecho. Cuenta que si firmó su culpabilidad fue porque recibió amenazas contra ella y su familia por parte de un comandante.Su hija y otras amigas han sido quienes han luchado desde afuera para interponer amparos y buscar que al menos se reduzca su tiempo en prisión.