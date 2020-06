El fenómeno Lázaro: resucitar luego de la muerte clínica

Escuchar Nota

En el ámbito de la medicina se tiene registro de, lo que supone un acontecimiento bastante inusual y llamativo.A continuación ahondaremos más en elSegún el artículo de Webconsultas , el fenómeno Lázaro es la resurrección de un paciente declarado muerto y que ya no es objeto de técnicas de reanimación cardíaca., lo que indica la poca frecuencia con la que ocurren.Existe la posibilidad de que el fenómeno Lázaro esté infradiagnosticado como consecuencia deque registren estos sucesos como milagros divinos. También es posible que el fenómeno Lázaro sea ocultado, o que tenga lugar donde no sea posible registrarlo.La mayoría de casos registrados del fenómeno Lázaro han ocurrido en centros hospitalarios, yConsiderando su poca frecuencia y su inverosimilitud,Por ejemplo, se señala como causa principal la, que generaría un estado de compresión que, al culminar, reactivaría al corazón y traería a la persona de vuelta a la vida. Esto ocurre después de declarada la muerte clínica.También se ha señalado como posible causa el, así como la, es decir, losVale la pena indicar, no obstante, quea su regreso.Más allá de lo anterior,, y algo que quizá nunca se resuelva si no es posible presenciarlo con mayor frecuencia.