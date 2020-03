El FMI se niega a prestar ayuda a Venezuela para combatir el coronavirus

Escuchar Nota

#Internacional: En Venezuela hasta ahora se registran 33 casos y ningún fallecimiento.#Coronavirus https://t.co/CHrlZzZc5D — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 17, 2020

Sputnik

El(FMI) rechazó la solicitud del presidente venezolano,, depara hacer frente a la epidemia.Según explicó el canciller del país caribeño,, con este préstamo el Gobierno planeaba ". Esta solicitud es "otra acción oportuna para proteger al pueblo", aseveró Arreaza.Con estos medios, según se desprende de la solicitud enviada al organismo internacional, Venezuela podría "robustecer los sistemas de detección y respuesta" frente al COVID-19.Actualmente,El Gobierno de Venezuela no mantuvo una buena relación con el FMI, órgano al que acusó de intentar imponer el modelo capitalista en América Latina.Incluso, el presidenteEn mayo de 2018, el Fondo Monetario Internacional emitió unaEl FMI había advertido a Venezuela el 3 de noviembre de 2017 que tenía un plazo de seis meses, vencidos el 2 de mayo, para entregar información macroeconómica, como datos de operaciones del instituto de seguridad social y exportaciones e importaciones totales de mercancías, expresando su valor en moneda local, por países de destino y de origen.Sin embargo, en mayo de 2019,, y el FMI aseguró que hasta no había podido evaluar las cifras por falta de contacto con las autoridades.Aunque en los últimos meses else mantuvo actualizando la cifra cada tres meses y aplicó algunas medidas económicas, el FMI no informó si resolvió levantar la declaración de censura.La solicitud del financiamiento surge un día después de que Maduro, alertara sobre una, la cual llevó el precio de la cesta de crudo venezolano por debajo del costo de producción.Esta situación afecta aún más la economía venezolana dependiente del crudo y golpeada por la inestabilidad de su precio en los últimos años, así como por las