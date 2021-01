El freno en la llegada de vacunas contra COVID-19 pone a México en una posición delicada

Escuchar Nota

Este martes llegaron a #Coahuila 3 mil 900 vacunas más que por la mañana arribaron al aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey. https://t.co/H8Zs6qKeZI — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) January 19, 2021

La ralentización en la llegada de las dosis decontra eltiene a México en una situación “delicada” para avanzar en la meta de inocular a sus casi 130 millones de habitantes para marzo de 2022, mientras las autoridades buscan alternativas con otrasEl pasado sábado, el presidentereveló que el país aceptó que la farmacéutica estadounidenseredujera la entrega de dosis de vacunas contra el, con el propósito de apoyar a las naciones más pobres del mundo.No obstante, la decisión ha despertado suspicacias entre la ciudadanía, pues si bien el país es de los más avanzados enen la aplicación de la vacuna, la lentitud es preocupante porque la nación acumula más de 1.65 millones de casos confirmados y 141 mil 248 muertes.Es una situación delicada porque no hay que dejar de lado que hoytiene más dey hay más de 100 mil casos activos”, dijo este martes a Efe Carolina Gómez, epidemióloga y maestra en Salud Pública.De las 400 milque en teoría llegaban este martes a México, finalmente solo arribaron 200 mil y, no será sino hasta el 15 de febrero queresurtirá con unas 781 mil dosis.Estamos a punto de cumplir 11 meses con lay esta situación es preocupante porque es probable que no se elevará la cobertura, especialmente en el personal de salud que lo necesita, como el privado”, lamentó la experta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.Desde el pasado 24 de diciembreende atención deha comenzado a recibir la vacuna dey, hasta este lunes, de acuerdo con autoridades de salud, se han aplicado poco más de 492 mil dosis.Para el doctorinfectólogo y excomisionado para la atención de la influenza, el freno en la vacuna impactará “sustancialmente” en el programa de vacunación del país.Sin embargo, el propioaseguró este martes todo lo contrario. “No afectará el plan de vacunación que se tiene programado”, y afirmó que para finales de marzo estarán vacunados 15 millones de adultos mayores, con lo que se reducirá hasta en 80 por ciento la