El futbol no debe generar más violencia: Oribe Peralta tras polémica en Clásico Nacional

"Lo que les puedo decir es que yo empecé en el futbol siempre buscando el ser feliz, hacer lo que más me gustaba y hoy que lo puedo hacer después de estar contagiado del covid y después de mucho tiempo sin jugar, cuando tienes pocos minutos estás feliz, independientemente del resultado. Pero siempre van a hablar", mencionó en entrevista con Javier Alarcón en 'entre camaradas'.

"Al final no voy a cambiar mi esencia, soy alguien que todo el tiempo está sonriendo. Soy alguien que no por lo que digan los demás va a cambiar su esencia. Hay muchas personas que están de acuerdo y hay otras que no van a estarlo, les mando un abrazo a todos, les mando mucho cariño. Si te molesta lo que hago, pues no me veas", añadió.

"Yo trato de ser siempre el mismo y de inculcar y ser una persona que en estos tiempos imparta más allá del futbol, hay mucha violencia al rededor de todo el mundo. El futbol debe ser algo donde no se genere más violencia".

"Hablé con Vuce un poco del tema, hablé con mis compañeros y realmente no hubo ningún problema porque siempre soy el mismo. Define más a las personas que hablan de mi que a mi. No conocen al 100 por ciento a la persona ni al jugador", puntuó

En el marco de la jornada 11 se disputo el, con resultado favorable para las Águilas y el cual terminó el polémica debido al intercambio de camisetas por parte de ambos equipos.Ante ello,señaló que para él jugar futbol es sinónimo de felicidad y reiteró que la rivalidad se queda dentro del terreno de juego, pues el resultado no debe influir en lo que pasa después.Posteriormente, agregó que muchas personas lo juzgaron por lo ocurrido y recalcó la convivencia que tuvo con "éstos jóvenes" durante su paso con el conjunto azulcrema."Muchas personas no saben que yo conviví con estos chicos cuando eran más jóvenes, se acercaban mucho a mí, trataba de estar al pendiente y poder ayudar en lo que sea. Muchas personas no lo saben, solo hablan por lo que se ve. Al final de cuentas toda mi carrera ha sido así", expresó,Finalmente, agregó que busca aportar "más allá del futbol", ya que en la actualidad, el balompié debe servir como salida a la violencia y no generar más.Asimismo, desmintió los rumores sobre un posible regaño por parte de los directivos de Chivas luego de que se viera platicando y riendo con jugadores del equipo rival tras la derrota.Con información de La Afición